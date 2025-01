Toril: "Me gustaría seguir jugando la Supercopa en España, pero si hay que ir a otro país, iremos"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid femenino, Alberto Toril, defendió este miércoles que le "gustaría" seguir jugando la Supercopa de España en territorio español, aunque si tienen que "ir a un país diferente", irán, al mismo tiempo que reconoció que pelear por jugar una final siempre es "motivante".

"Es una semifinal, tenemos la ilusión de un nuevo torneo, posibilidad de jugar una final, no llevamos tantas, por lo tanto, con esas ganas, va a ser un partido bonito, partido de dos rivales que tratan de proponer. Con ilusión, sobre todo, por hacerlo bien, centrarnos en las cosas que tenemos que hacer. Si damos un buen nivel, tendremos muchas posibilidades", comentó en la rueda de prensa previa a la semifinal ante la Real Sociedad de este jueves.

El técnico madridista insistió en que su equipo "solo" ha jugado un final, por lo que pelear por estar en otra "siempre es motivante para las jugadoras" y "estimulante". "Creemos un poco en la temporada que llevamos. Llevamos muy buena temporada en líneas generales, así que con esa posibilidad de jugar y afrontar el primer título de la temporada", agregó.

"En Liga estamos cómodas, con muchas ventajas sobre nuestros rivales, con un partido menos, siendo constantes. En Champions hemos ganado seis partidos de ocho, estamos en semifinales de Supercopa, cuartos de Copa. La trayectoria es muy buena, vamos creciendo. No hemos jugado muchas finales, por lo tanto tenemos la ilusión de llegar a esta segunda final nuestra, y a ir paso a paso", recalcó sobre el momento del equipo.

Además, advirtió que este Real Madrid no depende "de una jugadora de 30 goles", sino que poseen muchas herramientas para hacer gol. "Si tú miras los números de todas nuestras jugadoras, casi todas tienen un buen número de goles. Vamos a terminar la temporada, con un buen balance. El equipo ataca bien por todos los sectores", destacó.

"Hay veces que tenemos que mejorar un poco el último pase, el último remate, pero creo que el equipo genera muchas situaciones de peligro y eso es muy bueno. Tenemos buena estructura ofensiva", añadió sobre la fase de ataque de las madridistas.

Y en ella, es clave Caroline Weir. "Muestra muchas cosas buenas y otras mejorables, indudablemente. También pasa por molestias, pequeños problemas que le impiden acelerar en su rendimiento, pero está a muy buen nivel", celebró, después de que no jugara en el último encuentro de Liga para llegar "preparada para el partido de mañana".

"Es una jugadora vital para nosotras, nos da mucho talento en el último tercio. Cuando está ahí, la jugada se aclara, mejora, más posibilidades de acierto de cara a portería en todos los sentidos. Último pase, tiro. Ojalá encuentre ese puntito como estaba anteriormente, que creo que está en el camino, que lo va a conseguir y nos hará ganar muchos partidos y títulos", deseó.

Finalmente, ante la posibilidad de que el torneo se traslade, como en el fútbol masculino, al extranjero, Toril confesó que le "gustaría jugar aquí en España". "No es un tema que deba hablar yo. Yo me remito al día a día, a lo que me marcan. Al final, si nos dicen que tenemos que ir a un país diferente, pues iremos, y si tenemos que jugar aquí, pues encantado de aceptar lo que nos digan", valoró, antes de analizar a su rival de este jueves.

"La Real es un rival que alterna también presión adelantada con bloques bajos. Veremos. Es un equipo atrevido, con buenas jugadoras en la parte ofensiva, muy vertical. Creo que dominaremos el partido y un poco en nuestro acierto estará la victoria", concluyó.