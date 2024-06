Ucrania-Bélgica, todo o nada por los octavos

Ucranianos y belgas se disputan el pase para el cruce en un duelo directo que puede apear a ambos



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ucrania y Bélgica se miden este miércoles (18:00 horas) en el MHP de Stuttgart en la tercera jornada de la primera fase de la Eurocopa 2024, un partido al que ambos llegan con tres puntos y que determinará su futuro en la competición en un desenlace que puede zanjarse con cualquiera de las cuatro posiciones del grupo.

El Grupo E llega a su jornada definitiva con todos sus actores con opción de ocupar cualquiera de las cuatro posiciones en la tabla clasificatoria. Un final frenético que hace que el Ucrania-Bélgica en Stuttgart se pueda catalogar de un partido de dieciseisavos de final. Tanto ucranianos como belgas dependen de sí mismos para avanzar de ronda, pero una derrota prácticamente supondría su eliminación.

En el caso de Ucrania, el combinado dirigido por Rebrov quedaría eliminado si cae derrotado si Eslovaquia no pierde ante Rumanía, mientras que un empate les dejaría fuera del torneo si en el otro encuentro del grupo se produce idéntico resultado. Por el contrario, si consigue la victoria, Ucrania aseguraría su presencia en los octavos de final, quedando en primer lugar siempre que Rumanía no venza a Eslovaquia.

Por su parte, Bélgica quedaría eliminada en caso de derrota si Rumanía consigue puntuar, mientras que el empate y la victoria los clasificaría para la siguiente fase, siendo primeros de grupo con el triunfo si Eslovaquia no consigue ganar a Rumanía y segundos con el resto de combinaciones posibles.

En el plano deportivo, Bélgica y Ucrania examinarán su crecimiento en el torneo, ya que llegan al tercer partido de la fase de grupos tras rehacerse de una derrota en su debut ganando en la segunda jornada. En el caso de los belgas, los 'red devils' mejoraron bastante sus sensaciones en el encuentro ante Rumanía, a la que pasaron por encima de principio a fin. Además, más allá de progreso en el juego, recuperaron la pegada de la que adolecieron en su debut con dos tantos.

Aun así, Bélgica necesita recuperar la mejor versión de su goleador, Lukaku, si quiere llegar lejos en el torneo. Hasta el momento, el delantero de la Roma ha visto cómo el VAR le anulaba hasta tres goles y aún no sabe lo que es marcar en la competición. Pese a ello, Tedesco parece que seguirá apostando por él como punta, y es que desde su llegada al banquillo belga Lukaku ha sido el máximo realizador del equipo, con 17 goles, 14 de ellos en la fase de clasificación.

Por su parte, Ucrania, que cayó goleada por Rumanía en su debut (3-0), tiró de raza y orgullo para dar la vuelta a una situación muy negativa que aún se había acentuado más con el gol de Eslovaquia en el segundo encuentro. Así, los de Rebrov encaran con moral el que será su primer duelo como país ante Bélgica. Además, el margen de mejora de algunas de sus estrellas como Mudryk, Dovbyk o Sudakov, que no han ofrecido aun su mejor versión, hace que el optimismo entre la hinchada ucraniana esté en aumento.

En cuanto a los elegidos por Tedesco, el técnico italiano no podrá contar con Lukebakio, titular ante Rumanía en la única victoria de los belgas en la EURO, por acumulación de amarillas, mientras que Witsel es baja por molestias en el aductor. Así, Trossard sería el sustituto del extremo del Sevilla de inicio y el resto de jugadores serían los mismos que fueron titulares ante Rumanía. Por otro lado, Tielemans, apercibido, deberá tener especial cuidado de no ver la amarilla si no quiere perderse un hipotético cruce de octavos.

Por su parte, Rebrov apostaría por dar continuidad al equipo que consiguió la victoria ante Eslovaquia, con la única duda de saber si Dovbyk continúa teniendo la confianza del técnico o da la oportunidad a Yaremchuk, que viene de marcar, en el puesto de ariete. Por contra, Tsygankov, suplente ante Eslovaquia y con molestias musculares, es duda para el encuentro.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

UCRANIA: Trubin; Konoplya, Matvienko, Zabarnyi, Zinchenko; Stepanenko, Brazhko; Yarmolenko, Sudakov, Mudryk; Yeremchuk.

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: MHP Arena (Stuttgart).

--HORA: 18:00 (La1).