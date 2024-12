El Valencia CF suspende su Junta General de Accionistas por "el comportamiento inaceptable" de un grupo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF no pudo celebrar este jueves finalmente su Junta General de Accionistas como tenía previsto debido al "comportamiento inaceptable" de un grupo de los presentes en el Estadio de Mestalla y que obligó a su suspensión

"El Valencia CF y su Consejo de Administración lamentan lo sucedido en la Junta General Ordinaria de Accionistas que ha tenido lugar este jueves en Mestalla. El comportamiento inaceptable por parte de un grupo de los 190 accionistas asistentes presenciales ha impedido en repetidas ocasiones la intervención de la mesa, perturbando una junta que ha reunido 6.271.776 acciones en representación de 243 accionistas y en la que se han sometido a votación aspectos clave para el desarrollo corporativo y financiero de la entidad", subrayó el Valencia CF en un comunicado.

El club valencianista recordó que aprobó en la anterior Junta General de Accionistas celebrada en 2023 la reducción del número de acciones necesarias para asistir a una acción con el objetivo de favorecer y abrir el diálogo con todos sus accionistas", pero que, "lamentablemente", lo que había sucedido "no se corresponde con el espíritu de esta medida y ha impedido al resto de los accionistas expresarse, así como al Consejo de Administración".

Por este motivo, la Junta General de Accionistas no ha podido desarrollarse "dentro de unos cauces de normalidad, civismo y respeto, avanzando directamente a la votación del orden del día y, posteriormente, a su conclusión". El Valencia advirtió que el resultado de las votaciones se publicaría en la sede electrónica.

Posteriormente, la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, compareció en rueda de prensa para dar explicaciones y resaltó que había "243 accionistas en total", 190 de ellos "presencialmente" en 190, de los que cree que "a lo mejor 100" comenzaron a proferir "gritos" para interrumpir la Junta General de Accionistas.

"He tratado de hablar, pero se nos ha interrumpido muchas veces. Teníamos expectativas en esta Junta para que ellos compartieran su punto de vista, pero el espíritu y la buena intención de que los accionistas participaran no ha sido lo que esperábamos. Ofrecemos transparencia, pero parece que unos accionistas no la querían. Hemos tratado de proseguir con la Junta, pero no hemos podido y no hemos tenido más opción de proceder a la votación y cerrarla", añadió en declaraciones recogidas por la web del club.

La dirigente dejó claro que lo que había pasado no era "aceptable en una sociedad democrática". "Ha sido agresiva y estaba incrementándose hacia violenta. Es una Junta de Accionistas y tiene que ser celebrada respetuosamente, no tengo duda de que si vuelvo a suceder vamos a hacer lo mismo", recalcó.

Chan recordó que desde su vuelta al club para sustituir a Anil Murthy tenía en meta que debían de "reducir el número de acciones para permitir que vinieran más accionistas" y que por ello lo dejaron en "una acción".

"Esperaba que vinieran miles de aficionados y me sorprendió ver que había muchos menos. No esperaba esta conducta incivilizada ya desde el principio, podía esperar algo en las preguntas y respuestas, pero no desde el principio", se quejó.

"La Junta se ha llevado a cabo legalmente y se ha concluido legalmente de manera muy clara. He tratado muchas veces de hablar y explicar, pero no he tenido la oportunidad y la gente se estaba poniendo agresiva", sentenció la presidenta del Valencia.