Valverde: "Hemos tratado de mantener el partido abierto y vivo hasta el final"

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, lamentó "la buena oportunidad" de haber jugado la final de la Supercopa de España tras caer este miércoles por 2-0 ante el FC Barcelona en un partido que trataron de "mantener abierto y vivo hasta el final" y donde echó de menos algo más de acierto en sus llegadas.

"Hemos tratado de mantener siempre el partido abierto y vivo hasta el final. Es una pena que uno de esos dos goles que hemos marcado no hubiera subido al marcador, pero lo cierto es que ellos han empezado muy bien el partido, sobre todo en los primeros diez minutos, y también nuestro inicio de segundo tiempo tampoco ha sido bueno", indicó Valverde en rueda de prensa tras el partido.

El técnico extremeño apuntó que fueron "creciendo" después de encajar los dos goles, sobre todo en un primer tiempo que terminaron "llegando más, llegando bien a su área y con la posibilidad del empate". "En el segundo también se veía que podíamos hacer un gol en alguna jugada. Lo que pasa es que no hemos estado acertados y cuando lo hemos estado han sido dos situaciones de fuera de juego. Hemos perdido una buena oportunidad de llegar a la final, pero tenemos que seguir", recalcó.

"Hemos intentado apretarles un poco arriba bloqueando su salida para que no nos metieran muy atrás y eso conlleva un riesgo, quizás nos ha faltado un poco ajustarnos. Enfrente teníamos a grandes jugadores que hay momentos en los que no perdonan, y su segundo gol no ha sido fuera de juego por muy poco y los nuestros lo han sido también por poco. En cuanto a ocasiones, ellos nos han llegado por momentos, pero nosotros también les hemos llegado a ellos", subrayó.

El preparador del conjunto vizcaíno no quiso incidir en los goles encajados porque "al final los goles siempre vienen por errores de un tipo o de otro" e insistió en el potencial del rival que tenían enfrente. "Ellos juegan, generalmente no pierden el balón, la dan bien, si les dejas espacio corren y corren bien", resaltó.

Por otro lado, confirmó que Nico Williams, que salió en la segunda mitad, llevaba "dos días y medio sin entrenar" y que "prácticamente estaba descartado" para este partido. "Se ha levantado mejor y hemos hecho una prueba para ver si podía estar en el banquillo porque evidentemente no vamos a arriesgar nada. Ha hecho el calentamiento con los demás y se ha sentado en el banquillo y por eso después le he sacado. Siempre tienes muchos reparos para que juegue un partido un jugador que el día anterior no puede entrenar. No pensaba que pudiera jugar hoy y al final ha podido jugar unos minutos", añadió del extremo.

Con todo, el entrenador del Athletic Club quiso pasar página y empezar a pensar ya en el duelo de octavos de la Copa del Rey de la semana que viene ante Osasuna. "Tenemos una semana hasta el partido y lo importante es recuperar bien porque hay jugadores que llegan cansados y que hace unos días (ante el Logroñés en Copa) jugaron 120 minutos como Paredes, De Marcos, Berenguer o Guruzeta, y que han tenido que volver a jugar hoy. Todavía nos queda un mes muy duro por delante y queremos disputarlo todo", advirtió.

Valverde también habló de Lamine Yamal, "un jugador que en momentos con el balón es diferencial porque cuando lo coge no sólo es lo que puede hacer sino que tiene un radar que mira cerca y lejos". "Y luego desde el punto de vista técnico te la puede colocar en cualquier lado", admitió.

Donde no quiso entrar fue en la situación de Dani Olmo, que ya podría ser inscrito tras la cautelarísima del Consejo Superior de Deportes. "Soy el entrenador, no me entero demasiado de las cosas legales que involucran a ese caso ni a cualquier otro y no tengo ninguna opinión. Ya veremos qué es lo que ocurre", zanjó.