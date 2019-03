Valverde: "Messi tuvo un pequeño problema, nada más"

Publicado 29/03/2019 13:54:43 CET

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha desvelado este viernes que Leo Messi tuvo un "pequeño problema" en el entrenamiento del jueves pero que ha estado hablando con él en la sesión de este viernes y cree que, dentro de que le están "cuidando" por una molestias pasadas, estará "al cien por cien" para el derbi ante el RCD Espanyol.

"Antes estaba hablando con Messi, ayer jueves tuvo un pequeño problema en el entreno, nada más. Aquí estamos todos conectados con los fisios y los preparadores físicos, sabemos cómo están todos. Y claro que hablo con él de vez en cuando para ver cómo se encuentra, igual que con los demás", comentó en rueda de prensa.

Pese a ese problema, cree que Messi está "al cien por cien" pese a las molestias en el pubis que le impidieron jugar con su selección ante Argentina. "Viene arrastrando esas molestias desde hace tiempo, le estamos cuidando en ese sentido desde antes de Navidad para que eso le vaya remitiendo", explicó.

"Lo seguiremos haciendo. Ha vuelto (de jugar con Argentina), ha tenido unos días de descanso y está mejor, tendremos cuidado con él porque sabemos que es fundamental para afrontar estos partidos", admitió el técnico blaugrana.

Por otro lado, le ve "tranquilo" pese a haber vuelto a Argentina y cosechar una nueva derrota, en el amistoso frente a Venezuela. "Se ha ido con la selección y ha perdido un partido, es una circunstancia más", relativizó.

Luis Suárez, por su parte, ha recibido el alta médica y podrá jugar ante el Espanyol en el Camp Nou, este sábado, aunque también tuvo algún percance en la recuperación de su esguince de tobillo. "Está bien, con precaución porque ha tenido algún pequeño susto. Pero está bien y el descanso también le ha vendo bien", celebró.

En cuanto a Ousmane Dembélé, que sigue de baja, es optimista de cara a su vuelta al equipo en una o dos semanas. "Está bien, se encuentra confiado por lo que hablamos, pero no podría dar una fecha exacta, estamos dentro de los plazos marcados. Puede estar para la semana que viene o para dentro de dos, intentaremos no precipitarnos para no provocar una recaída", manifestó.

Preguntado por la aparición de Gerard Piqué en el programa 'La Resistencia' de Movistar+, en la que ironizó sobre que su patrimonio era superior al presupuesto del RCD Espanyol, se lo tomó con normalidad y quitando hierro al asunto, enmarcándolo dentro del tono humorístico.

"No he visto nada, pero es inevitable enterarse. No tengo demasiado que comentar, salvo que ese programa es de humor, supongo que es ir a ver quién es más ocurrente y está bien, pero tenemos un partido muy serio y quiero que esta rueda vaya por ese camino serio. A Piqué le valoremos mucho. Sé que da mucho juego, estamos encantados con él", sentenció.