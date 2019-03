Valverde: "Esta semana puede ser clave y definitiva"

Publicado 29/03/2019 14:21:28 CET

Sobre el derbi: "Esperamos al mejor Espanyol y especialmente motivado, como nosotros"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestado este viernes que afrontan una semana que puede ser "clave y definitiva" si los resultados les acompañan, con partidos ante Espanyol, Villarreal y Atlético de Madrid, mientras que del derbi de este sábado ha asegurado que es "motivante" para ambos equipos y que espera la mejor versión de los 'pericos'.

"Puede ser clave esta semana, son nueve puntos sobre 30 y llevamos diez de ventaja. Depende de cómo se den los resultados puede ser clave. Tener tres partidos juntos a estas alturas, parece que puede ser definitivo. Nuestra intención es no desviarnos e ir partido a partido, a sumar tres puntos que quitan un trozo de competición importante", afirmó en rueda de prensa.

Con diez partidos por delante en LaLiga, Valverde cree que es el momento de echar el resto. "Cada posible victoria tiene muchísimo valor, un punto más que hace unos meses porque hay menos margen para recuperar. El objetivo es ganar el partido, pero sabemos que en un derbi las distancias se reducen y hay un punto emocional que hay que estar por encima de él", aportó.

"Tenemos en cuenta que es un derbi, muy motivante para nosotros y para ellos, y tras un parón que ha llegado en la parte decisiva del campeonato. En esta semana tenemos tres partidos de Liga, nueve puntos y tres partidos complicados, sabemos lo que nos estamos jugando en esta semana", recalcó.

Además, espera a un Espanyol "como en su mejor momento de la temporada", cuando estuvo peleando en los puestos de arriba, "y especialmente motivado porque es un derbi". "Tuvieron un gran inicio y sufrieron un bache importante, ahora parece que están rehaciéndose. Se han alejado del peligro e imagino que en estos diez partidos lucharán por ir un poco más arriba y a ver si alcanzan posición de ir a Europa", auguró.

"El mayor peligro del Espanyol es que cuando han estado bien, han jugado muy bien y con muchas posibilidades de atacar. Tienen bien la pelota, se manejan bien a la contra aunque luchan por ser poseedores del balón. Tienen sus argumentos, con Borja Iglesias han hecho un gran fichaje. Sé cómo se toman estos partidos, con un punto de intensidad superior porque es lo normal y como hay que jugarlos. Queremos que no estén a su mejor nivel y ahí estará nuestro trabajo", destacó del rival.

El extremeño no cree tampoco que se vaya a encontrar con una versión diferente a la que el Espanyol ha puesto en liza hasta el momento, de fútbol de toque y ofensivo. "No sé si va a cambiar algo, entiendo que no se puede cambiar demasiado. Los equipos tienen su filosofía, a veces puedes variar algo pero la esencia del juego del Espanyol se tiene que ver mañana, será algo parecido a lo que nos esperamos. Me preocupa el global y que sé que Rubi prepara bien los partidos, le tengo una gran admiración como entrenador", se sinceró.

Por otro lado, negó que nadie en el vestuario dé por ganado ningún título. "Se me escapa muchas veces lo que es el entorno. El primero que dice que no hemos ganado nada soy yo, en las ruedas de prensa, cuando me preguntan por el triplete o el doblete. No vamos a negar a la gente que se ilusione con el equipo, porque estamos metidos en tres competiciones. Creo que están celebrando que tenemos esa posibilidad, no que hayamos ganado un título", advirtió.