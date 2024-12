Valverde: "Si miramos atrás, sabemos que el partido contra el Real Madrid nos cuesta mucho"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, comentó este martes que si miran los últimos partidos de los rojiblancos ante el Real Madrid en San Mamés, saben que es un encuentro "dificilísimo" que les "cuesta mucho" y que además la situación en la que llega el equipo blanco, recortando puntos al líder, les convierte en aún "más peligrosos".

"Han perdido con el Liverpool y el Milan en Champions, pero van recortando puntos al Barcelona, y ahora, virtualmente, podrían ser líderes, por lo que los veo bien. No es fácil ganar en todas partes y mantener una línea continuadamente, además a estos equipos siempre se les pide no ganar, sino arrollar", analizó Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro liguero que les enfrentará ante el Real Madrid en San Mamés.

Así, para el Athletic este es "un partido dificilísimo". "Si miramos atrás, sabemos que este es un partido que nos cuesta mucho", resaltó. Valverde explicó que la dinámica en la que llega el Real Madrid, recortando cinco puntos al Barça en las últimas dos jornadas los convierte en un equipo "más peligroso". "Eso les da un empuje anímico. Pero aunque el Madrid gane ahora y le saque siete puntos al Barça, o al revés, la Liga todavía no estará terminada", apuntó.

El técnico extremeño no quiso destacar a ningún jugador del Real Madrid sobre otro, porque tiene muchos "jugadores diferenciales". "No te puedes descuidar nunca, ni en la estrategia ofensiva, porque hay veces que estás sacando una falta o un córner y, no sabes cómo, de repente hay uno del Madrid que se queda solo delante del portero", señaló.

Un Valverde que tiene claro de su equipo debe "hacer bien todo" si quiere ganar al Real Madrid. "Es un partido en el que no te puedes descuidar nunca porque ellos tienen recursos. Hay veces que estás muy bien, dominando, y como no termines jugadas o no hagas un buen pase, ellos te castigan porque no van a fallar. No podemos entrar en una situación en la que ellos tienen un ataque y nosotros otro porque van a ser mucho más certeros que nosotros", recalcó.

"Sabemos lo que es San Mames a tope y empujando. Tenemos que hacer que el público nos empuje todavía más. Esa es la cuestión, porque el público se engancha si el equipo le engancha, y ahí tenemos nosotros cosas que decir, y eso a nosotros nos alimenta", destacó el técnico rojiblanco sobre la importancia del público de San Mamés.

El preparador extremeño confesó que se están "encontrando bien". "Según va avanzando la temporada vemos que nos vamos manteniendo en la Liga y en la Europa League. Estamos bien, no sé si es el mejor momento o no de la temporada, pero el partido es interesante porque jugamos dos equipos que estamos bien", agregó.

"Estamos en una buena posición. Para nosotros es importante estar en esas posiciones, ahora estamos cuartos, en las que se da acceso o tienes acceso a Europa. Ahora intentaremos mantenernos. Luego ya veremos el devenir de la temporada con todos los condicionantes que tiene en cuanto a partidos y cómo va evolucionando. Pero vamos, poco a poco, creciendo", reiteró el 'txingurri' sobre la situación liguera de su equipo.

A nivel individual, Valverde no quiso desvelar quien será el portero titular, y apuntó que la suplencia de Sancet en Vallecas se debe a que hay que ir "dosificándole" para ver si "poco a poco van remitiendo sus molestias".

Por último, destacó que en los últimos partidos se está viendo "con otra chispa" a Gorka Guruzeta. "Ha tenido problemas en la espalda durante un tramo de la temporada y ha estado un poco regular. Ahora, el jugar sin molestias siempre ayuda, y también que vaya haciendo goles, porque hace que uno se vaya recuperando mucho mejor. Como delantero necesita marcar, relacionarse bien con el gol", concluyó.