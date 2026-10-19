El Villarreal desafía a Anfield en el duelo Iraola-Iñigo

Los entrenadores, de izquierda a derecha, Andoni Iraola (Liverpool FC) e Íñigo Pérez (Villarreal CF). - DPA / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF visita este martes (21.00 horas) al Liverpool FC en la tercera jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, con el objetivo de mantener la reacción que supuso el balsámico triunfo sobre el Nápoles en un escenario imponente como Anfield, feudo en el que nunca ha marcado y donde el equipo de Andoni Iraola quiere prolongar el pleno y seguir en la zona alta.

El 'Submarino Amarillo' se quitó un gran peso de encima la semana pasada al vencer, con remontada incluida (3-1), al Nápoles italiano, un triunfo que liberó al club y su afición después de más de dos años sin victorias en Europa. Ahora, el reto será mantener y trasladar la ambición lejos de La Cerámica, ya que no ganan como visitantes en competición continental desde diciembre de 2023, cuando se impuso (2-3) al Stade Rennais en Liga Europa.

Hace un mes, el conjunto entrenado por Iñigo Pérez cambio el chip tras un inicio poco prometedor -dos empates y cuatro derrotas seguidas-, y antes del largo parón de octubre firmó dos victorias frente a Málaga CF (1-3) y Levante UD (3-1) que relajaron el ambiente.

Esa inercia no se detuvo con el retorno de la acción: perdieron (1-0) desplegando un buen fútbol en el Santiago Bernabéu, sumaron los primeros tres puntos en Champions -tras encadenar siete derrotas- y, en el último partido, empataron sin goles ante el Elche CF.

Ahora, llega un escenario mítico y en el que deben aspiran, en su tercera visita en toda la historia, a marcar su primer gol en Anfield, ya que perdieron 3-0 en la Europa League en 2016 y 2-0 en la ida de las semifinales de Champions en 2022. Solo PSG y PSV han sido capaces de vencer en el feudo 'red' en las dos últimas campañas, aunque este curso viene de sufrir una contundente goleada (0-3) en Premier ante el Manchester City y no ha sido capaz de enlazar dos triunfos como local.

Después de ese contundente resultado frente a los de Enzo Maresca -la única derrota de los de Iraola esta temporada-, El equipo 'red' se recuperó con un 1-2 contra el Brentford remontando un primer gol en contra. En Champions, se impusieron (2-1) al Atlético de Madrid en la primera jornada y lograron otros tres puntos contra el LASK con un abultado 3-6.

El de este martes es un partido especial atendiendo a los banquillos. Se cruzan Andoni Iraola e Iñigo Pérez, quienes compartieron equipo técnico, ya que el segundo fue asistente del primero en el Rayo Vallecano en el curso 2022-23. Después, no pudo acompañar al vasco en el Bournemouth por un problema en el permiso de trabajo, por lo que se hizo cargo en febrero de 2024 del equipo franjirrojo, con el que rozó la gloria europea. Ahora, ambos se reencuentran como rivales en la máxima competición continental de clubes.

La misión en Anfield será, para el Villarreal de Iñigo Pérez, dar un golpe en la mesa para enderezar su rumbo como visitante, ya que solo ha ganado en una ocasión este curso, ante el Málaga (1-3), en seis compromisos oficiales. Y en la primera jornada de Champions, no pudo con el 'Muro Amarillo' del Borussia Dortmund (3-2).

Pérez no podrá contar con Nicolas Pépé, mientras Tajon Buchanan sí realizó con el grupo la última sesión antes del duelo en Anfield. El técnico navarro podría decantarse por un centro del campo con Anti Comesaña, Nathan Saliba, Pape Gueye y Alberto Moleiro, para seguir con el reparto de minutos, más Gerard Moreno y Giorgi Mikautadze arriba.

En el Liverpool, son baja Conor Bradley, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai. Ronald Araújo apunta a titular, y Victor Muñoz podría esperar su turno en el banquillo, por un Bradley Barcola que viene de hacer un 'hat-trick' en el último encuentro de Champions.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LIVERPOOL: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Wirtz, Barcola; e Isak.

VILLARREAL CF: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Comesaña, Saliba, Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

--ESTADIO: Anfield.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 3.