Vives: "No hay miedo, sólo ilusión y autoexigencia"

Publicado 11/02/2019 20:50:48 CET

Sobre Leo Messi: "No hay una dependencia obsesiva, no existe"

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha negado que exista "miedo" en el equipo tras los dos últimos empates en LaLiga Santander que han hecho que ahora el segundo clasificado, el Real Madrid, esté a 6 puntos en la tabla, y ha asegurado que hay "autoexigencia" en el grupo para mejorar y que no hay "dependencia obsesiva" de Leo Messi.

"No hay miedo, sólo hay ilusión, ganas de trabajar, autoexigencia. Si queremos ser, como somos, un equipo ganador y queremos aspirar a liderar el fútbol mundial no lo podemos hacer desde el miedo, sí desde el respeto, la ambición, el coraje, para hacerlo mejor para nosotros y para la gente", explicó este lunes en rueda de prensa tras la reunión de la Junta Directiva del club.

Pese a los empates contra Valencia y Athletic Club, los tropiezos del Atlético de Madrid hacen que el Real Madrid sea ahora segundo, pero todavía a 6 puntos del Barça. "Estamos líderes con seis puntos de ventaja, estamos en buena línea y en una situación de privilegio", aseguró Vives.

"No tenemos ningún miedo. Tenemos gran exigencia, no podemos confiarnos en absoluto porque los rivales son potentes y lo están haciendo bien. Tenemos que tener tranquilidad pero trabajar muchísimo", matizó en este sentido.

Además, negó que el equipo esté pagando las molestias físicas que impiden a Leo Messi rendir al máximo. "Ha habido partidos en que se ha jugado sin Leo y se ha ganado y jugado muy bien. Leo es importantísimo y no tenerlo o no marca al Barça, pero se puede hacer muy bien sin él", apuntó.

"No hay una dependencia obsesiva de Leo, no existe, aunque nos gustaría que llegara bien a este tramo final de temporada", manifestó el portavoz, que no quiso valorar el momento de juego y forma de Philippe Coutinho.

Por otro lado, defendió el VAR pese a estar en tela de juicio últimamente. "Estamos a favor del VAR. De modo que debemos mantenernos coherentes, a veces una revisión nos favorecerá y otra no. Incluso habrá algunas que creeremos equivocadas, pero estamos en un periodo de rodaje y necesitamos que todo se vaya afinando y perfeccionando el sistema. Seguimos defendiendo radicalmente el VAR", aseveró.

"Quien quiera hacer debates, que haga, pero el VAR beneficia al fútbol, no beneficia ni perjudica a nadie. Vamos a trabajar para que funcione mejor en beneficio de todos, del Barça y de cualquier equipo de LaLiga", ahondó al respecto después de las últimas polémicas con el videoarbitraje y las quejas, entre otros, del Real Madrid.