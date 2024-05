Xavi se despide del Barça en el Pizjuán

Los azulgranas afrontan su último partido de la temporada ante un Sevilla que también se separa de Quique Sánchez Flores

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona cierra la era de Xavi Hernández al frente del banquillo azulgrana este domingo en Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas/DAZN), en una trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports en la que Quique Sánchez Flores previsiblemente también pondrá fin a su etapa en el Sevilla FC.

El coliseo nervionense será escenario de despedidas en el último encuentro de la temporada liguera, la más sorprendente de todas la del preparador de Terrassa. En enero, el excentrocampista catalán anunciaba, tras la dura derrota frente al Villarreal, que no seguiría al frente del conjunto culé, pero hace solo un mes aparecía en rueda de prensa junto al presidente Joan Laporta para sellar su continuidad.

Sin embargo, el polvorín en el que se ha convertido en los últimos tiempos Can Barça todavía deparaba más sorpresas. Esta misma semana, tras rumores sobre enfrentamientos entre el técnico y la directiva, el máximo mandatario azulgrana comunicaba a Xavi que iban a prescindir de él para la próxima temporada. El alemán Hansi Flick parece ahora el principal candidato al banquillo.

"El presidente me transmitió sus razones de por qué el club necesita un cambio de rumbo, de entrenador. A mí no me queda nada más que aceptarlo", indicó Xavi en rueda de prensa. "Hasta hoy, seguía motivado, ilusionado, con la ambición intacta y creía mucho en esta plantilla", continuó.

En su último encuentro al frente de los culés, intrascendente desde el punto de vista clasificatorio, no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Gavi y su esquema apenas variará con respecto a partidos anteriores, con Marc-André ter Stegen bajo palos, Jules Koundé y Joao Cancelo en los laterales y Pau Cubarsí y Ronald Araujo en el centro de la zaga.

Además, Andreas Christensen ejercerá como pivote, junto a Pedri y a Ilkay Gündogan en la sala de máquinas, mientras que Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski se encargarán de llevar el peligro al área sevillista.

Enfrente, el Sevilla también cierra una etapa, la de Quique Sánchez Flores, después de una decepcionante campaña que el club inició con la mirada puesta en Europa y que acabó centrándose en la lucha por la salvación. Tras las últimas derrotas ante el Villarreal (3-2), el Cádiz (0-1) y el Athletic Club (2-0), los nervionenses esperan finalizar con una victoria ante su público.

Para ello, el preparador madrileño no podrá contar con los lesionados Erik Lamela, Djibril Sow, Isaac Romero y Oliver Torres, ni tampoco dispondrá de los tocados Suso Fernández, Jesús Navas y Marcos Acuña, con los que no arriesgará para que puedan estar disponibles, en caso de ser llamados, para los compromisos con sus selecciones de este verano.

A cambio, volverán el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, recuperado de una rotura del menisco de la rodilla derecha, y el mediocentro francés Boubakary Soumaré, que se perdió el duelo en San Mamés por acumulación de amonestaciones.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Nyland; Juanlu, Badé, Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Soumaré, Agoumé, Lukebakio, Ocampos; y En-Nesyri.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo; Christensen, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego).

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 21.00/DAZN.