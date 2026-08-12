Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos

Archivo - Xavi Hernández - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Xavi Hernández fue nombrado este miércoles seleccionador masculino de Países Bajos, con contrato hasta el Mundial de 2030, después de la dimisión de Ronald Koeman.

"Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de los Países Bajos. El español de 46 años sucede a Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB para un contrato que lo vincula al equipo hasta el Mundial de 2030", anunció la Federación de Países Bajos.

El técnico catalán vuelve a los banquillos desde que terminara su etapa de dos años y medio en el FC Barcelona en junio de 2024. Para Xavi, que antes dirigió al Al-Sadd, supone dirigir por primera vez a una selección y su tercera experiencia en los banquillos.

Su era en la Ciudad Condal, donde sustituyó igualmente la etapa de Koeman, terminó de manera abrupta, en un tira y afloja con Joan Laporta, viendo después florecer al equipo culé con Hansi Flick. "Considero un gran honor convertirme en seleccionador nacional de los Países Bajos. Como canterano del FC Barcelona, con la fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés", dijo Xavi en el comunicado oficial de la federación neerlandesa.

"Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador", añadió.

El de Tarrasa dejó clara su apuesta por un fútbol reconocible. "El objetivo más importante es y siempre será ganar, pero prefiero hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar. El potencial para ello está ahí, así como una base sólida sobre la que construir", afirmó.

El director de fútbol de élite, Nigel de Jong, y la directora de fútbol profesional de la 'Oranje', Marianne van Leeuwen, celebraron la contratación de un Xavi que "encaja a la perfección con la forma" de jugar que buscan: "iniciativa, dominio y un fútbol atractivo, combinado con la flexibilidad que exige la élite".

Xavi vuelve así a dirigir, después de ganar la Liga de 2023 con el Barça como mayor logro, en busca de hacer carrera como hizo con mucho éxito de jugador, campeón de 27 títulos en el cuadro blaugrana. Además, el excentrocampista formó parte de la selección española campeona de Europa en 2008 y 2012 y del mundo en 2010.