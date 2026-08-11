Arne Slot no está interesado en ser seleccionador de Países Bajos

Archivo - Arne Slot, durante un partido. - Jacob King/PA Wire/dpa - Archivo

"El fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerme", comenta el exentrenador de Feyenoord y Liverpool

LONDRES, 11 Ago. (dpa/EP) -

El entrenador neerlandés Arne Slot, de 47 años, ha afirmado que "el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecer" y por eso ha descartado postularse para el puesto de seleccionador masculino de Países Bajos, vacante desde la dimisión de Ronald Koeman el pasado 30 de junio tras su eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Marruecos.

Aunque Slot guio al Liverpool FC hacia el título de la Premier League en su primera temporada como técnico jefe del banquillo de Anfield, fue destituido el pasado mayo tras acabar quinto en su segunda curso liguero. Aun así, su buena labor previa en el AZ Alkmaar y especialmente en el Feyenoord lo situaba como posible candidato para dirigir a la 'Oranje'.

"Esa especulación es incorrecta. Simplemente nunca llegamos a esa fase de las negociaciones", reflejó este martes la revista 'Voetbal International', aludiendo a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB). "En esta etapa de mi carrera, prefiero verme cada día en el campo de entrenamiento con mis jugadores, algo que simplemente no es posible de la misma manera con una selección nacional", afirmó Slot al respecto.

"Siento un gran respeto por la selección nacional y por la KNVB, y solo puedo valorar positivamente la profesionalidad con la que se desarrollaron las conversaciones esa semana. Por ahora, creo que el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerme", zanjó el exentrenador del Liverpool.