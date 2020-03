Zidane: “Vinicius tiene que vivir con las críticas”

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, celebró el triunfo (2-0) en el Clásico de este domingo ante el Barcelona, para poner fin a "una semana complicada" recuperando el liderato de LaLiga, gracias en gran parte a un Vinicius que tiene que convivir con "las críticas".

"Merecemos nuestra victoria por todo lo que hemos hecho, en defensa y en ataque. La primera parte ha sido igualada, nuestra presión arriba no ha sido perfecta y en la segunda estuvimos mucho mejor, jugando en campo contrario, porque es un equipo que no le gusta no tener el balón", dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

"Son tres puntos importantes, ha sido una semana complicada, y al final hemos tenido una oportunidad para cambiar la semana, pero tenemos que seguir", añadió un Zidane que insistió mucho en la importancia de cortar el mal momento, tras los tropiezos ante Celta y Levante en Liga y el de Champions.

Para la vuelta contra el Manchester City, el francés dejó claro que también estarán preparados. "Nos da el subidón. Vamos a tener partidos antes de liga (que el City) pero estaremos preparados de todas formas para la vuelta", afirmó.

El técnico blanco fue preguntado por Vinicius y su paciencia para contar con él pese a una falta de gol que cortó ante el Barça. "Ha marcado un gol importante en un partido importante. Sus esfuerzos son también en defensa. Tiene condiciones, lo que se dice fuera no se controla, él lo sabe, es joven, las criticas son complicadas pero tiene que vivir con eso, esto es el Real Madrid", dijo.

Zidane reconoció el mérito de Mariano, autor del 2-0, e insistió en que aún queda mucha temporada. "Mariano es el tercer delantero de este equipo y hoy ha tenido la oportunidad. Nos alegramos porque ha sido una semana complicada, teníamos una oportunidad este domingo y cumplimos con lo que hemos trabajado, pensando que esto se podía sacar adelante", finalizó.