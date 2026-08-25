España conocerá su grupo del Mundial de Brasil 2027 el próximo 11 de diciembre

Archivo - La Copa del Mundo de Fútbol Femenino antes de la final de 2023. - Zac Goodwin/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Mundial de Brasil de 2027 se realizará el próximo 11 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (Brasil), donde la selección española femenina de fútbol, que certificó su plaza en el pasado mes de junio, conocerá sus rivales y su grupo.

La FIFA desveló el día y el lugar donde enseñará el camino hacia el título. La selección española conocerá en el Museo de Arte de Moderno de Río de Janeiro los tres primeros rivales contra los que empezará su defensa del título conquistado en 2023, y ante los que iniciará su camino hacia la segunda estrella, después de certificar su participación en esta Copa del Mundo en el pasado mes de junio.

España no sabe todavía si debutará el 25, 26 o 27 de junio. Sin embargo, sí tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el 25 de julio. Ese día, se disputará la final en Maracaná y las de Sonia Bermúdez tratarán de estar allí para revalidar el título y bordar la segunda estrella sobre el escudo.

Por su parte, la FIFA escogió este MAM Río como sede del sorteo para realizar un tributo a la "creatividad, imaginación y expresividad" que caracteriza al fútbol brasileño. "En el MAM Río la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 rendirá homenaje al juego de fantasía conocido como 'futebol' arte en Brasil del que hacen gala las futbolistas del país", añadió.

"El vínculo entre el arte y el deporte rey también ha quedado reflejado en la marca de la competición, que cuenta con ilustraciones diseñadas por artistas brasileñas para cada una de las ciudades anfitrionas", destacó.

Además, la directora general de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, relacionó el fútbol con el arte asemejando cada pase como si fuera una pincelada y cada gol en una obra de arte. "El Mundial reúne a las mejores futbolistas del planeta, y qué mejor lugar para comenzar a trazar la trayectoria que vivirán en Brasil a lo largo de la competición que un recinto destinado a rendir homenaje a la creatividad y expresividad humanas", aseguró.

Asimismo, la directora ejecutiva de la Subdivisión de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés de la filial de la FIFA, Aline Pellegrino, afirmó que celebrar el sorteo en el MAM Río es una "forma significativa" de rendir tributo al fútbol brasileño. "El moderno edificio que albergará el sorteo, con la bahía de Guanabara y el monte Pan de Azúcar de fondo, resulta un marco incomparable para reunir a todas las selecciones clasificadas", aseveró.

"Como exjugadora, puedo atestiguar la emoción que despierta siempre un sorteo. De pronto, todo se hace más real: empiezas a pensar en la preparación para enfrentarte a las rivales y en los sitios a los que viajarás", concluyó.

Pese a no conocerse los grupos y los rivales todavía, las selecciones ya saben las ocho sedes que acogerán los 64 encuentros de esta Copa del Mundo: el Estadio Mineirao (Belo Horizonte), el Estadio Nacional (Brasilia), el Arena Castelao (Fortaleza), el Estadio Beira-Rio (Porto Alegre), el Arena de Pernambuco (Recife), el Estadio do Maracana (Río de Janeiro), el Arena Fonte Nova (Salvador) y el Arena Itaquera (Sao Paulo).

Así, cada una de las ocho ciudades anfitrionas acogerá al menos un partido de la fase de eliminación directa y un mínimo de siete encuentros en total. Además, la selección brasileña, anfitriona y encuadrada en el grupo A, conoce que disputará el partido inaugural el 24 de junio en Río de Janeiro, se desplazará hasta Sao Paulo el día 29 y finalizará la fase de grupos el 4 de julio en Brasilia.