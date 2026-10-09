Lucía Corrales: "Nos viene muy bien competir contra selecciones de tantísimo nivel como Estados Unidos"

Archivo - Lucía Corrales durante el España-Ucrania de la fase de clasificación para el Mundial 2027 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española Lucía Corrales recalcó que al equipo le viene "muy bien" el tener amistosos contra rivales de "tantísimo nivel" como los Estados Unidos, tetracampeona del mundo a la que se medirá por partida doble este sábado en Washington y el martes en Filadelfia.

"Creo que son dos partidos que van a estar muy competidos y que nos viene muy bien competir contra este tipo de selecciones, con tantísimo nivel, así que qué mejor preparatorio para mirar de aquí a cara al Mundial del año que viene", señaló Corrales en rueda de prensa.

La futbolista del London City Lionesses no duda de que "este partido es muy bonito de ver". "Creo que la gente que nos sigue desde España, desde Inglaterra, desde todos los países, pues van a querer ver un fútbol bonito y creo que también van a estar muy pendientes de nuestros partidos", apuntó.

Sobre el nivel que existe en la selección y si las más nuevas como ella se sienten presionadas, dejó claro que es "al contrario". "Creo que nos transmiten tranquilidad. Tener este tipo de jugadoras como compañeras en el equipo, hace que tú misma seas mejor", se sinceró.

Finalmente, Lucía Corrales aseguró que no tiene inconveniente en jugar como lateral o como extremo ya que está "cómoda en las dos posiciones" y ella "nunca" ha sido de "elegir una posición en concreto". "Creo que es positivo también tener la oportunidad de jugar en las dos y creo que tengo la confianza de Sonia (Bermúdez, seleccionadora) para poder rendir al máximo en cada una de ellas", sentenció.

Y creo que en la posición que me vayan a poner que van a contar conmigo, creo que podré dar lo máximo de mí.