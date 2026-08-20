Maracaná acogerá el partido inaugural y la final del Mundial femenino de 2027

Archivo - Vista general del Estadio de Maracaná en Río de Janeiro (Brasil). - Laurent Lairys / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El emblemático estadio de Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil), acogerá el partido inaugural y la final del Mundial femenino de 2027, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio, según el calendario anunciado por la FIFA este jueves.

El torneo, en el que participarán 32 selecciones y que se celebrará del 24 de junio al 25 de julio, contará con ocho ciudades sede, cada una de las cuales acogerá al menos siete partidos, incluido como mínimo un encuentro de la fase eliminatoria.

Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador acogerán partidos de octavos de final, mientras que Belo Horizonte y Fortaleza se unirán a Río de Janeiro y Sao Paulo como sedes de los cuartos de final. Sao Paulo también acogerá una semifinal y el partido por el tercer puesto, mientras que Río acogerá la otra semifinal en el Maracaná.

El recinto de Río se convertirá en el tercer estadio que acoge una final de un Mundial masculino y femenino, después del ya desaparecido Estadio Rasunda de Solna (Suecia), en 1958 y 1995, y del Rose Bowl de Pasadena (Estados Unidos), en 1994 y 1999.

La selección anfitriona, Brasil, comenzará su andadura con el partido inaugural en Maracaná y disputará sus otros dos encuentros de la fase de grupos en la Arena Itaquera de Sao Paulo y en el Estádio Nacional de Brasilia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de críticas y voces que piden su dimisión, señaló en el comunicado del organismo que se le pone "la piel de gallina" al pensar en "la increíble pasión, el colorido y la energía" de los aficionados brasileños.

Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA, explicó que han buscado "cuidadosamente el equilibrio en cuanto a la equidad deportiva entre las 32 selecciones" con este calendario, ya que han tenido en cuenta "las distancias de desplazamiento, el tiempo de recuperación entre partidos y la experiencia global de la competición".