Ángel Hidalgo: "Me veo como un jugador diferente al convencional"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Ángel Hidalgo explicó su asalto al Open de España en una última jornada apasionante, donde se jugó el título en el 'playoff' con Jon Rahm, y confesó que estuvo "tranquilo" a pesar de sus errores y se mostró muy "orgulloso" por su actuación.

Hidalgo compareció en la sala de prensa del Club de Campo Villa de Madrid después su primera gran victoria, la cual tuvo en el 'putt' del 18, pero que tuvo que ganar en un segundo hoyo de desempate. "Cuando he metido el 'putt' para ganar tenía la cabeza en blanco, quería llorar mucho. Cuando he fallado el 'putt' en el hoyo 72, ha sido un mal gesto, estaba relajado, ha sido un mal movimiento", dijo.

"He pegado bastantes golpes malos, pero en el 'tee' del 1, ayer estaba más nervioso, hoy estaba muy relajado. Me he sentido muy cómodo y con ganas de más ahora", afirmó el marbellí, que confesó que en los primeros nueve hoyos pensó que se le escapaba.

Con todo, Hidalgo insistió en que supo gestionar los nervios. "He tenido muy poco estrés. Me lo he pasado muy bien, el público ha estado increíble", afirmó, dejando piropos para un Open español mucho más seguido y animado que muchos del Circuito, como clave para las cinco victorias españolas en los últimos seis años.

"Esto es un poco la confirmación. El buen trabajo de mucho tiempo. Me veo como un jugador algo diferente a lo normal. Rahm impone cómo anda, su forma de jugar, yo me voy alimentando del público, de las risas, de ir chocando con los niños. Soy un jugador bastante diferente al convencional, por eso esta semana me ha ido tan bien. He sido capaz de conectar muy bien con el público", dijo.

"Me hubiera ido contento ganando o no, por lo bien que me he encontrado. A partir de ahora, cuidado", terminó, volviendo al símil de esta semana con el fútbol y el Real Madrid, su equipo. "Ha sido penaltis con el City en su campo, estaba todo perdido y por suerte hemos podido ganar la Champions. Ha sido un cuento de hadas que ha ido muy bien", zanjó.