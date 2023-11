Azahara Muñoz buscará su tercer triunfo en el Andalucía Costa del Sol Open de España

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La golfista española Azahara Muñoz competirá en el Andalucía Costa del Sol Open de España, cita que se disputará del 23 al 26 de noviembre en el Real Club de Golf Las Brisas de Marbella (Málaga) y que servirá de cierre del Ladies European Tour y que coronará a la ganadora de la 'Race to Costa del Sol', la Orden de Mérito del circuito femenino europeo.

La malagueña acaba de asegurarse un año más la tarjeta en el LPGA Tour estadounidense y por ello podrá estar en este torneo de casa que ya conquistó en 2016 y 2017, por lo que de volver a hacerlo se convertiría en la primera de la historia en tener tres triunfos en este Open de España.

"Estoy encantada de volver a disputar el Andalucía Costa del Sol Open de España, ya que no sólo se disputa en mi tierra y me permite sentir el apoyo de mis familiares y amigos, también es un torneo que me trae muy buenos recuerdos porque lo he ganado en dos ocasiones y, por si fuera poco, pone fin a la temporada en Europa reuniendo a las mejores jugadoras del circuito", aseguró Azahara Muñoz en declaraciones facilitadas por la organización del torneo.

La andaluza confiesa que su segundo puesto de este pasado fin de semana en el The Annika del LPGA Tour le ha "cargado de moral" y le ha hecho "ver" que puede "volver a luchar con las mejores". "Creo que jugar el Andalucía Costa del Sol Open de España me puede venir bien para cerrar el año de la mejor manera posible y empezar el próximo con confianza. Ganar por tercera vez este torneo sería un sueño", sentenció.