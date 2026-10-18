Eugenio Chacarra vence en la India y se sitúa líder de la Carrera a Dubái

Eugenio Chacarra - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Eugenio Chacarra ha conquistado este domingo en la India su tercera victoria de la temporada en el circuito europeo, por delante del neozelandés Daniel Hillier y de su compatriota Ángel Hidalgo, y ha ascendido al liderato de la Carrera a Dubái, el listado anual del DP World Tour.

El madrileño, de 26 años y que ya se ha asegurado disputar el PGA Tour en 2027, impuso su dominio en el DP World India Championship para consolidarse como uno de los hombres de año, en el que también reinó en el KLM Open, en Ámsterdam, y en el DS Automobiles Open d'Italia, en Turín.

Chacarra se mantuvo en cabeza durante todo el fin de semana en un torneo marcado por las interrupciones, que hicieron que este domingo muchos jugadores tuviesen más hoyos de los previstos por delante. Uno de los afectados fue el madrileño (-21 al total), que tuvo que finalizar su tercera ronda antes de afrontar la última. La cerró con una tarjeta de 63 y un 'eagle' en el hoyo 18 que le confirmaban como líder en solitario.

Por detrás esperaban un traspié Hillier, el polaco Adrian Meronk e Hidalgo. Sin embargo, Chacarra no falló en esos 18 hoyos finales; firmó dos 'birdies' de salida y otro al 11, con un 'bogey' al 6 como único error, ganando tranquilidad para los últimos hoyos. Mientras, Hidalgo (tercero empatado con -15) se vio penalizado por un 'doble bogey' al 16 que le impidió seguir luchando por el segundo puesto.

Con este triunfo, Chacarra, que la semana pasada peleó por la victoria en el Open de España, se sitúa en la primera posición de la Órden de Mérito -Carrera a Dubái-, desbancando del liderato al estadounidense Patrick Reed y también por delante del norirlandés Rory McIlroy con tres torneos por disputar. Además, entra en el 'Top 40' mundial por primera vez en su carrera.

De esta manera, el madrileño suma su cuarta victoria en el DP World Tour, tras las logradas en el Hero Indian Open en 2025 y en Países Bajos e Italia este 2026. Además, es su sexto triunfo como profesional, después de ganar en el LIV Golf, en Bangkok en 2022, y en el Asian Tour, en el Saint Andrews Bay Championship de 2023.