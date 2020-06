La Fundación Deporte y Desafío impartirá cursos de golf en junio, julio y agosto

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deporte y Desafío, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad a través del deporte, anunció este viernes que comenzará su desescalada impartiendo dos cursos de golf en junio, julio y agosto

Según informó la fundación, realizará un "desconfinamiento gradual de las actividades según vayan avanzando en cada fase y un desconfinamiento seguro tomando medidas de seguridad", y cumplirá con todas las medidas sanitarias obligatorias como el uso de la mascarilla, la toma de temperatura, la distancia social de 2 metros y la composición de grupos reducidos.

"Hemos establecido un desconfinamiento gradual por cada fase. Durante la fase 1 hemos llevamos a cabo terapias individualizadas con horario previo establecido. Ahora con la fase 2 comenzaremos progresivamente a retomar algunos cursos de forma presencial, sobre todo aquellos que puedan ser realizados sin contacto y en grupos reducidos, como lo es el golf, tomando siempre medidas que garanticen la seguridad de nuestros alumnos", explica Carmen Pardo, directora de la Fundación.

La actividad deportiva de golf de la entidad está patrocinada por Deutsche Bank y el golfista español Sergio Garcia. A partir de este mes de junio, con el inicio de la Fase 2, comenzarán a darse las clases presencialmente, aunque el curso ya comenzó de manera 'online'.

Las clases presenciales se desarrollan en el Club de Golf de Somontes y están formadas por grupos reducidos de un máximo de 8 alumnos por clase, para así ofrecer un trato lo más personalizado posible, y con 12 sesiones de una hora y una vez por semana para cada curso.

Igualmente, la Fundación Deporte y Desafío seguirá manteniendo los cursos 'online' para que aquellas familias que no quieran o no puedan incorporarse de momento de manera presencial al curso, no pierdan la oportunidad de seguir conectado a su deporte, profesor y compañeros.