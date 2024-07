Jon Rahm asoma en el Royal Troon pero Lowry no afloja

El vasco mejora en todo pero está a ocho golpes del líder

Los españoles Campillo y Masaveu superan también el corte que pudo con McIlroy y Tiger Woods



MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS

El golfista español Jon Rahm mejoró sensaciones este viernes en la segunda jornada del Abierto Británico, último 'major' de la temporada, aunque de nuevo el Royal Troon Golf Club (Escocia) - le jugó alguna mala pasada, para abrir sus opciones aunque sigue lejos de la cabeza, a ocho golpes del irlandés Shane Lowry.

En otro día muy escocés, aunque para este sábado se espera más lluvia y más viento, el campo se defendió entre los elementos, los 'bunkers' y su hierba alta. El de Barrika mejoró mucho con respecto al debut del jueves, donde sobrevivió con dos sobre par, con un juego más certero desde el 'tee' y también en los 'greens'.

A pesar de un 'bogey' en el hoyo cinco, el vasco se vino arriba con un espectacular 'birdie' desde el 'rough' en el nueve. No le acompañaron del todo los hierros, para darse mejor oportunidades, pero en el 14 y el 15, Rahm encontró esos 'birdies'. En plena racha, el obstáculo de agua del 16 le penalizó sin esperarlo y los dos últimos 'putts' le abandonaron en agridulce sabor de boca.

En total, un +1 que le mete en el 'Top 15' del torneo y, sin duda, en la pelea para el fin de semana, donde todo puede pasar aún en Royal Troon. Ni siquiera el líder se fue de rositas pero, a pesar de un 'doble-bogey' en el 11, Lowry volvió a bajar del par del campo, para un total de -7 que abrochó con un espectacular último hoyo. El campeón en 2019 es sin duda un claro candidato.

El irlandés se alzó con la cabeza que perdió sobre la bocina el jueves, cuando Daniel Brown, número 272 del mundo, sorprendió con su 65. El inglés terminó el viernes con uno sobre par y -5 en el acumulado, a dos de la cabeza como otro inglés, mucho más ilustre y aclamado como Justin Rose, en busca del primer Abierto Británico para un inglés desde Nick Faldo en 1992.

Por arriba asoma también el número uno del mundo, un Scottie Scheffler que, con otra tarjeta de 70 golpes, está a cinco del liderato, en busca de su séptima victoria de la temporada. El número tres, el también estadounidense Xander Schauffele, está en -1.

La jornada de corte se llevó por delante al número dos, un Rory McIlroy al que no le salió nada, puso también mucho de su parte, y tendrá que esperar ya once años para cortar su sequía de 'grandes'. El norirlandés estuvo lejos de desquitarse del horrible desenlace el mes pasado en el US Open que le costó una victoria cantada.

Igualmente, el campeón de 15 'majors', Tiger Woods, dijo adiós a Royal Troon. El estadounidense quiere acallar los rumores sobre su retirada y jugó este año por primera vez desde 2019 los cuatro 'Grand Slam', pero no termina de rendir lastrado físicamente por el accidente de coche que sufrió en febrero de 2021.

En cuanto a los españoles, el amateur Luis Masaveu y Jorge Campillo acompañarán a Rahm en el fin de semana, al superar el corte que se estableció en +6. No lo lograron el resto de jugadores de la 'Armada': el también olímpico junto al vasco David Puig (+13), Nacho Elvira (+8), Ángel Hidalgo (+11) y Jaime Montojo (+13)