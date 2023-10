Jon Rahm firma un insuficiente gran domingo en el Acciona Open de España

Jon Rahm celebra un 'birdie' durante la cuarta y última jornada del Acciona Open de España presented by Madrid 2023

Jon Rahm celebra un 'birdie' durante la cuarta y última jornada del Acciona Open de España presented by Madrid 2023 - OSCAR J. BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm no pudo obrar este domingo una remontada que se antojaba milagrosa para optar a su cuarto título en el Acciona Open de España presented by Madrid, prueba perteneciente al DP World Tour, pero sí cumplió con su palabra del día anterior de dar "espectáculo", sobre todo en un gran inicio, para entregar una última tarjeta de 64 golpes (-7) para un total de -14.

"A ver si tengo un buen domingo, doy un buen espectáculo y que sea lo que Dios quiera", confesó Rahm tras el final el sábado de la tercera jornada, en la que se quedó a nueve golpes del líder provisional, el francés Matthieu Pavon y con pocas posibilidades de desempatar con Severiano Ballesteros en el palmarés del torneo.

La remontada se antojaba complicada y necesitaba tanto de su mejor golf como de algo de 'ayuda' de los demás rivales, pero el de Barrika se despidió de su paso por el Club de Campo Villa de Madrid con un gran domingo, sólo empañado por el pequeño bajón que sufrió en la segunda parte del recorrido.

El número tres del mundo despertó la ilusión del numeroso público que le siguió un día. Sus cuatro primeros hoyos se saldaron con 'birdie' y su tarjeta empezó a asomar amenazante en las posiciones destacadas de la tabla con un -11 bajo par provisional. Su juego se entonaba y su 'putt' funcionaba y el vizcaíno se animaba en su búsqueda de dar 'guerra'.

A modo de 'descanso', Rahm frenó su voraz inicio en el 5 y en el 6, sólo para volver a coger fuerza en el 7, donde tuvo una buena opción de 'eagle', y el 8, con su quinto y sexto 'birdie' para ponerse con un óptimo -13.

A partir de ahí, sin embargo, las cosas no le fueron tan bien y no pudo recortar más desventaja, con un juego menos fluido y un 'bogey' en el 13 que acabó con sus opciones, remotas también porque los primeros clasificados no fallaban. Dos 'birdies' más, en el 15 y en el 18, donde rozó el 'eagle' en un 'putt' que confesó que le dolió, cerraron su mejor día en Madrid y una buena despedida (-14) del recorrido madrileño.