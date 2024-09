Jon Rahm: "Si puedo pulir algún detalle tendré una buena oportunidad"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confió en seguir "cada día mejor" en el Open de España para tener "una buena oportunidad" de ganar el que sería su cuarto título, aunque reconoció que este viernes cometió "muchos errores" para una segunda jornada de "condiciones fáciles" en el recorrido del Club de Campo Villa de Madrid.

"No he aprovechado las condiciones fáciles del principio. He cometido muchos errores, no todos desde la calle, pero demasiados golpes cortos, darme una opción hubiese ayudado. He salvado el día, el resultado", lamentó el ídolo y favorito local ante los medios.

El de Barrika insistió en esa falta de precisión con "los palos cortos" pero se mostró optimista con estar en la pelea del domingo. "Desde el 'tee' bastante cómodo. Son calles estrechas, si puedo seguir dándole bien desde el 'tee', pulir algún detalle, un poco más certero con los palos cortos, tendré una buena oportunidad este fin de semana", afirmó tras terminar a cinco golpes de la cabeza.

Con un -5 en total, el liderato lo sigue luciendo el también español Ángel Higaldo, cuando la segunda jornada tiene aún el turno vespertino pendiente. "Está empezando a soplar. Hemos tenido suerte, los resultados de la tarde van a ser complicados", auguró un Rahm que no dio consejos, ni mucho menos, a un Hidalgo que confirmó sus intenciones de dar batalla por su primera victoria.

Por otro lado, después del viaje relámpago, la gripe, el nacimiento de su tercer hijo, la falta de entrenamiento, el exnúmero uno del mundo confesó buenas sensaciones. "Me he encontrado mejor. Cada día un poco mejor", afirmó. Además, Rahm dijo no saber nada de un posible torneo de circuito LIV Golf en Madrid y reprochó la actuación de algunos aficionados del Athletic Club en Roma.

"No, esas cosas no. Es deporte. Eso no hace falta, que los aficionados se peguen en un partido. No lo apoyo ni me gusta verlo, no debería ser parte del deporte", afirmó un Rahm muy seguidor del conjunto bilbaíno, al conocer el lanzamiento de bengalas por parte de algún aficionado rojiblanco en el Olímpico de Roma en el duelo de Liga Europa del jueves.