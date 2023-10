Jon Rahm: "A ver si tengo un buen domingo y doy un buen espectáculo"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm explicó una tercera jornada caprichosa este sábado en el Acciona Open de España en la que no recortó como esperaba para aumentar sus opciones de victoria, aún confiado en poder dar "un buen espectáculo", con "un buen domingo", en el Club de Campo Villa de Madrid.

"El día que peor le he dado a la bola, pero un resultado bajo. La diferencia, meter un par de 'putts' y esos dos golpes que he dejado cerca en el 10 y en el 15", explicó el vasco ante los medios después de salir del hoyo 18 con gesto contrariado por tercer día, con un -4 en la jornada y -7 en el total, a nueve de la cabeza.

Al león de Barrika le falló esta vez el juego largo, pero aún así encontró más premio que un viernes duro en el 'green'. "Los dioses del golf son así de graciosos de vez en cuando, es lo bueno. No siempre hay que darle perfecto a la bola. Hay veces que con un poco de suerte y pegar un par de golpes en momentos adecuados, cambia la dinámica en un día. Espero que lo mejor esté por venir", dijo.

"Meter ese 'putt' en el 8 ha sido un buen cambio. Luego tengo un buen golpe en el 9, un buen golpe en el 10 y ya hemos mejorado el día. Un día como el de hoy es más fácil que un día como el de ayer. Swing malo se puede hacer, pero tirar buen 'putt' tras buen 'putt' y no ver ninguno entrar, es lo más duro que hay en golf", añadió.

El número tres del mundo explicó el acopio de esas buenas sensaciones en un sábado en el que sí vio entrar los 'putts', pero que necesitaba mucho mejor para meterse arriba, tras empezar la jornada a ocho golpes del liderato. Al final del día, el líder Matthieu Pavon terminó nueve por encima, con una treintena de jugadores por delante el español.

"A ver si no se alejan mucho, aunque las condiciones están muy fáciles. Voy a tener que hacer muy pocas mañana para ganar. Voy a salir a jugar y hacer las menos posible, es lo único que puedo pedirme. A ver si tengo un buen domingo, doy un buen espectáculo y que sea lo que Dios quiera", confesó.

"Hoy ver la primera en el 1 entrar y seguir tirando buenos 'putts', meter un par de ellos cortos en el 3 y en el 4 cambia el día. Aunque la pegue mal desde el 'tee' o desde la calle, tener la confianza esa de que se puede arreglar es más fácil. Por eso he acabado con un día mejor hoy a pesar del 'bogey' en el 14", explicó.

Rahm valoró ese 'bogey' en el par 5 que debió ser otra historia. "Hay que pegar una muy buena salida para que sea un hoyo de 'birdie'. He ido a forzar porque no tenía nada que perder. Una vez cometido el error lo que no puedo hacer es en el siguiente golpe arriesgar demasiado, la verdad es que no esperaba que ese árbol estuviese en juego. Si la pongo en calle y hago 'eagle' igual cambia el tema pero no es tan fácil siempre", terminó.