Matthieu Pavon: "Mi abuelo era de Madrid, es muy especial para mí ganar aquí"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista francés Matthieu Pavon explicó su emoción por ganar el Abierto de España este domingo en el Club de Campo Villa de Madrid, un recorrido que le gusta y donde el año pasado ya estuvo cerca de ganar, sin mirar al posible resurgir de Jon Rahm y con una emoción de familia por ganar en la capital española.

"No he visto lo que estaba haciendo Jon Rahm en los primeros hoyos, intento no mirar los resultados antes de salir. No lo hago nunca y no lo he hecho ahora. Sabía que estaba lejos de mí, y por eso no he puesto demasiada atención en el campo", confesó el campeón ante los medios después de su triunfo con -23.

El galo fue líder desde el primer día y aguantó hasta el final, donde Rahm necesitaba una remontada milagrosa, sobre todo con el nivel de Pavon hasta el último hoyo. "En deporte profesional es muy difícil ganar. Es como un viaje, y hay que luchar mucho. No sé si me cambiará algo este triunfo, dentro de un año veremos", afirmó.

Y es que el francés estrenó su palmarés en Madrid, su primer título en el DP World Tour en una ciudad que le gusta desde hace muchos años. "Jugué este campo, el Villa de Madrid, en el Alps Tour hará unos diez años, y tenía buenos recuerdos. El año pasado ya jugué bien, pero me ganó Jon", comentó.

"Todo ha sido bonito, desde el campo al público. Me he sentido como en casa. Estos dos años el público de Madrid me ha ayudado mucho. Mi abuelo era madrileño, y por eso es algo muy especial ganar en Madrid", confesó.

Por otro lado, Pavon explicó no estar pendiente de su futuro ni los números que necesita su carrera. "No he tenido en mente durante la vuelta ni la posibilidad de ganar posiciones de cara a los Juegos Olímpicos de París ni la tarjeta del PGA Tour. En cualquier caso, sería un gran honor representar a mi país en los Juegos. Ojalá suceda", terminó.