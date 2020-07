Miguel Ángel Jiménez y su récord en el Circuito Europeo: "Es algo en lo que uno nunca piensa cuando empieza a jugar"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Miguel Ángel Jiménez entró este jueves en la historia del golf al convertirse, con su participación en el Hero Open, en el jugador con más torneos jugados en el Circuito Europeo con 707, un récord en el que "uno piensa cuando empieza a jugar".

"Me siento genial. Esto es algo en lo que uno nunca piensa cuando empieza a jugar en el circuito, pero en el último par de años comienzas a pensar que puede pasar. Es maravilloso estar aquí y lograr este récord esta semana. Es algo en lo que nunca piensas, pero por lo que he peleado en el último par de años", afirmó Jiménez en un video publicado este jueves por el Circuito Europeo.

El malagueño, de 56 años, tiene varias marcas en su poder, pero no elige ninguna porque "cualquier récord es genial". "Todos lo son porque vienen en diferentes momentos y cada uno es exclusivo y único", remarcó el 'Pisha'.

Tirando de humor, apuntó al "aceite de oliva, un buen vino tinto y algunos cigarros" como claves para su longevidad en el mundo del golf. "Hago lo que me gusta y cuando pasa eso, no te cansas de trabajar", añadió ya en tono serio.

También se refirió a lo "mucho" que significa en su carrera el pertenecer al Circuito Europeo. "Es mi vida, aquí he crecido como jugador y persona. El Circuito Europeo es mi casa", aseguró Jiménez, que lamentó que su entrada en la historia no pueda estar acompañada por el público por las restricciones por el coronavirus. "Jugar sin él no es lo mismo, realmente lo echo de menos", confesó.