Nuria Iturrioz atrapa su objetivo en el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La golfista balear Nuria Iturrioz conquistó este viernes el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino, un objetivo que tenía entre ceja y ceja, superando en un gran mano a mano a María Parra en el Lauro Golf (Alhaurín de la Torre, Málaga).

La mallorquina corona así, en un campo donde ya ganó en 2019, un año de éxitos tanto en el Ladies European Tour como en el Santander Golf Tour. Iturrioz asaltó el liderato en la última jornada con una tarjeta de 69 golpes para sumar un total de -6.

Parra se quedó a un golpe cediendo en el partido estelar, mientras que el podio lo completó Mireia Prat (-2), las tres únicas jugadoras que terminaron bajo par. Lauro Golf exigió sobre todo en los segundos nueve hoyos con el añadido de la lluvia, que dio más épica al duelo por la victoria entre Iturrioz y Parra.

"Estoy muy contenta. Es un título que siempre he querido tener en la vitrina y ya lo tengo conmigo. Tenía que ir apretada de principio porque María me lo ha puesto muy difícil. Y además, he salido con ganas de igualar o mejorar mi récord en este campo, e iba bien la cosa", dijo la campeona tras rubricar su victoria.

"La vida son etapas. En 2019 gané bastante, he estado un tiempo en el que ha costado más y aquí estoy de nuevo. Una va creciendo, descubriendo nuevas cosas y avanzando para encontrar ese momento óptimo de nuevo. Ojalá que me dure hasta 2024", añadió.

Por su parte, Mireia Prat fue distinguida como ganadora del Orden de Mérito del Santander Golf Tour 2023, tras sus tres victorias esta temporada, y recibió además el premio de 'Jugadora del año'.