Rahm: "El mejor golf que he jugado ha sido de noviembre a abril"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se mostró satisfecho por su última jornada en el Acciona Open de España presented by Madrid en la que disfrutó de "un día muy, muy bueno" y que hace que "la vuelta a casa sea más fácil", mientras que dejó claro que esta campaña ha jugado "el mejor golf" de su carrera entre los meses de noviembre y abril.

"Ha sido un día muy, muy bueno, en el que he empezado muy bien y me ha dado mucha energía, pero ha sido una pena que me he atascado un poco del 12 al 14 y no he podido hacer lo de Marcel (Siem) de acercarse a los líderes y darles un susto", expresó Rahm ante los medios, recordando el sensacional -10 del jugador alemán.

El vasco reconoció que le hubiese gustado que "la semana fuese mejor" después de tener "varios días diferentes". "El primero le di increíble a la bola y no metí ni un 'putt', el segundo más de lo mismo y luego en el fin de semana he conseguido arreglarlo un poco. Una pena ese viernes que no pude mejorar el resultado que saqué. A ver si el año que viene me doy mejores opciones el domingo y tengo buenas posibilidades de ganar el cuarto", resaltó.

El de Barrika celebró haber dado "todo el posible" espectáculo al público del torneo, aunque lamentó que se vaya a "acordar toda la noche" del 'putt'" en el 18 que le podía haber permitido acabar con 'eagle'. "Pensaba que iba al centro y cómo ha caído a la derecha al final me ha dolido con todo el alma no darle eso al público, que es increíble. He tenido un buen domingo y la verdad es que hace que la vuelta a casa sea mucho más fácil", comentó.

Sobre el cariño que le ha profesado el público, el doble ganador de 'major' lo notó pese a que no se da "cuenta" mientras juega. "Al final tengo que estar a lo mío, no a lo que hace el público, pero este es un campo en el que depende en qué parte estés, con los árboles y demás, el ruido y los gritos viajan bastante. Soy consciente de eso, pero no estoy pensando en ello, mientras estoy jugando", señaló.

Sobre su gran inicio, con seis 'birdies' en los primeros hoyos, el ganador del Masters de Augusta únicamente pensaba en "seguir así". "Quedaban diez hoyos y quería ver si podía hacer otros seis, intentar hacer casi 60 o los menos posibles. El líder estaba en -16 y sabía que con que tenga un día decente iba a hacer -2, -3 ó -4. Quería acercarme lo máximo posible, pero estaba muy lejos", advirtió Rahm no recuerda si alguna vez en su carrera ha logrado firmar 'birdie' en sus cuatro primeros hoyos aunque sí hizo seis seguidos en Pebble Beach.

EL DESGASTE DE LA RYDER CUP "NO ES EXCUSA"

Ahora, el vizcaíno quiere descansar "un poco mucho" y entre este torneo y enero de 2024 sólo tiene pensado jugar en Dubai en la final del DP World Tour. "Mínimo diez días no creo que haga mucho", puntualizó. En este sentido, no escondió que la última Ryder Cup le había vaciado "muchísimo".

"Es una semana dura, hay un domingo muy duro que parece que estás descansado y casi me he dado cuenta más el fin de semana todavía no había recuperado del todo. Pero ha sido un año largo entero, en el que he jugado un calendario diferente y realmente no he tenido las semanas de descanso que me hubiese gustado y por eso acabo un poco más cansado que otros años", añadió.

Rahm cree que en 2022, como no jugó "del todo bien", pudo llegar al Open de España "un poco más animado". "Por esa Ryder he llegado un poco más cansado. De todas formas, no es excusa. Al final, como competidor, he estado cansado muchas veces y he jugado bien", sentenció al respecto.

"Si me fuese con mal sabor en cada torneo que no gane esta sería una vida muy dura, la verdad. Siempre que dé el cien por cien de mí, voy a irme contento. Es lo único que puedo hacer, lo único que me puedo pedir. Ganar el cuarto es más por mí que por 'Seve' (Ballesteros), obviamente sería un honor, pero si llega ya comentaré lo que sea", remarcó el de Barrika sobre su empate a tres títulos en el palmarés del torneo con el de Pedreña.

Finalmente, fue preguntado sobre si este año había sido el mejor de su carrera. "Sí y no. Por palmarés, sí, por juego, por lo que pudiese haber sido si no llegasen por ciertas cosas, es el 2021. Yo creo que el 2021 fue el de mi mejor golf, con esa victoria en el US Open, posible victoria en Memorial, posible FedEx, como jugué la Ryder. Pero este año está muy cerca de ese y estadísticamente no tengo ni idea, pero sí que de noviembre a marzo, abril, ha sido el mejor golf que he jugado", opinó el español.