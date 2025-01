Rahm planea estar en la Ryder Cup y espera que su apelación no se resuelva "antes"

LONDRES 14 Ene. (PA Media/dpa/ep) -

El golfista español Jon Rahm espera que su recurso contra las multas impuestas por jugar eventos de la LIV no se celebre "antes" de la Ryder Cup que se disputará el próximo mes de septiembre en los Estados Unidos porque no sería "bueno para nadie" y aseguró que su "plan" es disputarla.

El de Barrika, el inglés Tyrrell Hatton y el polaco Adrian Meronk han recurrido las sanciones monetarias impuestas por competir sin permiso en el nuevo circuito promovido por Arabia Saudí, por lo pueden jugar suficientes eventos del DP World Tour para mantener su condición de miembros y ser elegibles para la Ryder Cup de septiembre en Bethpage.

"No sé lo que va a pasar en el futuro, pero puedo decir que mi plan es estar en ese equipo en Bethpage", dijo Rahm en una rueda de prensa previa a su debut en el Hero Dubai Desert Classic, donde fue claro sobre qué hará si la apelación, que aún no tiene fecha fijada, no se estima y si pagaría las multas. "No sé lo que va a pasar y espero que no intenten resolver la apelación antes de la Ryder Cup. No creo que eso fuera bueno para nadie", aseveró.

Los jugadores que inicialmente se unieron a la LIV en junio de 2022 apelaron sus suspensiones y multas y pudieron competir hasta abril de 2023, cuando un panel de arbitraje falló a favor del DP World Tour y ratificó su derecho a hacer cumplir su reglamento.

Dos meses después, el PGA Tour, el DP World Tour y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) -que financia el LIV Golf- anunciaron que habían firmado un 'acuerdo marco' destinado a poner fin a esta 'guerra civil' en el golf.

Las conversaciones han continuado desde entonces y Rahm admitió que esperaba que la solución estuviera más cerca de lo que parece a estas alturas. "Creo que muchos de nosotros diríamos que cuando se firmó ese 'acuerdo marco' hace más de un año y medio, las cosas estarían más avanzadas en este momento", admitió el vizcaíno.

"Y es muy difícil saber lo que ocurre a puerta cerrada, depende de gente que está mucho más arriba que yo. No sé cuál es su visión ni qué esperan de todo esto, pero creo que estamos viviendo una época dorada para el golf, en la que las posibilidades son infinitas. Una gran gira en Europa y mundial, el PGA Tour, y tienes otro gran producto con LIV y ahora incluso estás añadiendo la TGL (una liga 'indoor' impulsada por Tiger Woods y Rory McIlroy). Cuando se trata de golf, las posibilidades están ahí ahora mismo", remarcó.

Rahm también reiteró su apoyo a su compatriota Sergio García, que ha pagado cuantiosas multas y se ha reincorporado al DP World Tour en su intento de alcanzar el récord europeo de una undécima participación en la Ryder Cup.

"Para la gente que le ve cualquier día, Sergio García puede golpear de 'tee' a 'green' mejor que nadie en el planeta, es así de simple. Sigue siendo así de bueno y sigue siendo muy valioso. Entiendo el cambio de circunstancias, pero al fin y al cabo, siendo español, amigo y mentor, obviamente voy a ser parcial con él. Y me encantaría verle en esa sala del equipo. Creo que habrá un sitio para Sergio en la Ryder Cup en cualquier momento. Es sólo cuestión de dejar que sus palos hablen", sentenció.