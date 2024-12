Álex Márquez: "Este año he aprendido más que nunca"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) expresó que en 2024 ha aprendido "más que nunca", cuando se ha visto "abocado a renacer", por lo que cree que le "dará un plus" de cara a un 2025 que "será un año importante" que afronta "con mucha tranquilidad".

"Ha sido un 2024 de altibajos, sobre todo por el mal sabor que dejan los momentos bajos que se alargan demasiado. Sin embargo, es cierto que este año he aprendido más que nunca. Cuando las cosas no vienen como uno espera, tienes la oportunidad de entender muchas más cosas", dijo el catalán en una entrevista compartida por Estrella Galicia 0,0.

Y es que "cuando todo va bien y es bonito, es muy fácil tirar hacia adelante", al contrario que "otros momentos en los que no salen bien las cosas, tienes caídas y te ves abocado a renacer". "Ahí es cuando más aprendes. Creo que este año, tanto a mí como a mi equipo, nos ha servido para, cuando las cosas no van bien, saber cómo darles la vuelta", agregó.

"Inconformista para mí es ser alguien que nunca se da por vencido, alguien que nunca se conforma con algo que ya tiene o que haya conseguido. Siempre hay algo que mejorar, el mirar las cosas con lupa e intentar mejorar, eso sería un inconformista. Soy un poco inconformista, porque al final todos los pilotos somos inconformistas, nos metemos mucha caña a nosotros mismos", reflexionó el piloto español.

No obstante, Álex Márquez lamentó que se castigue demasiado cuando los resultados no son los esperados. "Cuando acabo una carrera, veo más lo negativo que lo positivo porque quiero mejorar. Lo que he hecho bien, está bien, pero lo que he hecho mal es lo que hay que mejorar. Siempre me lo dicen: 'no te castigues tanto a ti mismo', pero creo que eso es el ADN del piloto.; ser inconformista y querer siempre pulir detalles. A lo mejor son dos décimas, pero esas dos décimas te pueden dar una victoria", defendió.

"2025 será importante, pero lo afronto con mucha tranquilidad. Este año, viniendo de 2023, tenía quizá expectativas demasiado altas o esperaba que las cosas fueran más fáciles. Siempre que me he puesto expectativas muy altas, ya fuera yendo a un circuito o comenzando una temporada, y luego no salen, es algo que te frustra más", recordó.

Finalmente, valoró su año junto a su hermano Marc en Gresini, con "cosas buenas y otras no tanto". 2Lo bueno es que es tu hermano, que existe confianza y que puedes avanzar mucho más, la temporada sin él hubiera sido más dura. Hubo momentos en los que no sabíamos qué nos pasaba realmente y, por su experiencia, su punto de vista nos ayudaba muchísimo. Quizá por otra parte, estaba el hecho de que se nos miraba con lupa. Como equipo estábamos sometidos a una presión constante", analizó.

"Al mismo tiempo, el hecho de que él viniera a correr con Gresini me hacía sentir un poco de responsabilidad, ya que cuando dio el paso me pidió consejo y yo le hablé muy bien del equipo porque yo me sentía muy bien. Pero cuando le ves a él allí, queriendo ganar o que las cosas al principio no estaban saliendo como él esperaba, darle tranquilidad es algo que también te pesa a ti", añadió.

Pero para Álex Márquez "tenerle al lado ha sido positivo para el equipo porque ha entendido la importancia de tener a un piloto como Marc para gestionar las cosas". "A mí me ha ayudado muchísimo y también lo he disfrutado muchísimo. No lo he sufrido y, si soy sincero, he disfrutado más que nunca esta temporada a pesar de que los resultados no estuvieran siendo los que esperábamos, por el ambiente, viajar a los circuitos, las cenas", celebró.

"Yo sabía cómo era él dentro de Honda, pero cuando entró en Gresini, desde el primer día asumiendo la responsabilidad y viendo el líder en el que se convirtió dentro del equipo, es de lo que más he aprendido y lo que más me ha impresionado. En ocasiones en las que a ti te pueden temblar las piernas, le ves decir, por la edad y la experiencia que tiene, 'no, esto es así y así, y saldrá bien', y le sale bien por la convicción que tiene", concluyó.