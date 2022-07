Augusto Fernández: "El objetivo es ganar el Mundial, pero vamos carrera a carrera"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Moto2 Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) reconoció que su objetivo es "ganar el Mundial", pero yendo "carrera a carrera" para mostrar su mejor nivel, destacando la importancia de "puntuar alto en los días malos" para tener regularidad en el tramo final de la temporada.

"El objetivo es ganar el Mundial, pero vamos carrera a carrera para dar lo mejor de nosotros cada fin de semana. Está claro que si me veo con posibilidades de ganar más carreras voy a ir a por ello, pero sin volvernos locos", declaró el madrileño en una entrevista con Ajo.

Augusto Fernández se marcha al parón veraniego como colíder del campeonato, empatado con Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) y habiendo ganado las dos últimas carreras. "Queremos seguir en esta línea. Es importante saber puntuar alto en los días malos y no ir a buscar ganarlas todas. Al final esa es la mentalidad que hemos seguido hasta ahora", aseguró.

De los once grandes premios disputados, el piloto se queda con "estas últimas carreras" y con "el final de la primera parte de la temporada" porque "ha sido muy bueno". "El fin de semana en Alemania fue brutal porque dominamos bastante e hicimos un gran trabajo. El Gran Premio de los Países Bajos también fue muy bueno, todas las victorias lo han sido. Hemos hecho un gran trabajo en todas ellas, pero si tuviera que quedarme con una sería con Sachsenring", explicó.

La última carrera se disputó en Assen, donde el madrileño conquistó la victoria número 50 para el motociclismo español en esa pista. "Es un circuito que me gusta mucho y donde siempre he obtenido buenos resultados, incluso en categorías más pequeñas. También gané mi primera carrera importante allí. Siempre se me ha dado bien y, llegando como llegábamos este año y después de la victoria en Alemania, ha sido una forma de terminar la primera mitad de año increíble. No se puede pedir más", afirmó.

"DESDE QUE ATERRIZAMOS EN EUROPA TODO SE HA ENCAMINADO"

"A principios de año tenía las mismas expectativas, que era luchar por el Mundial. Sin embargo, con el comienzo de año que tuvimos se puso todo un poco difícil. Nos descolgamos mucho de los líderes, pero nunca perdimos la esperanza. Siempre se dice que la temporada es muy larga, pero no llegaban los resultados", relató Fernández.

El madrileño comenzó a obtener buenos resultados cuando comenzaron las carreras en Europa. "Prácticamente desde que aterrizamos en Europa todo se ha encaminado, sobre todo a partir de Jerez con ese cuarto puesto y la victoria en Le Mans. Hemos mejorado las expectativas que teníamos al principio del año, pero no las de antes de comenzar la temporada. Estamos donde tenemos que estar", completó.

Para la vuelta tras el parón, tiene claro dónde le gustaría mejorar, en "los qualifying". "Es algo en lo que tenemos que centrarnos y trabajar porque es importante ser rápidos también el sábado. Siempre tenemos ritmo para estar delante, pero hay circuitos en los que se te puede complicar más pelear por el podio o la victoria si sales desde atrás. No fue así en Holanda o Montmeló, pero sí que pasó en Italia. El riesgo que conlleva salir atrás es mayor", destacó.

"RED BULL KTM AJO ES EL PASO QUE ME PERMITE LUCHAR POR EL MUNDIAL"

El piloto madrileño ha llegado a Red Bull KTM Ajo en esta temporada, donde hasta la fecha está haciendo el mejor año de su trayectoria. "Unirme al equipo ha significado dar el paso adelante que me faltaba en Moto2. Después de realizar un buen final el año pasado, donde volví a coger mi forma física y mi nivel, es el paso que me permite luchar por el Mundial", comentó.

"Al final, es mi objetivo desde hace años y estar en un equipo que tiene la experiencia de estar luchando por el Campeonato cada año era lo que quería para esta temporada", añadió Augusto Fernández.

Actualmente, Augusto Fernández reconoce que ha aprovechado "la primera semana de vacaciones para descansar y recargar las pilas" para lo que le queda. "Ahora ya toca entrenar de nuevo y prepararnos a tope para volver en agosto con el mismo nivel o incluso mejor", concluyó.