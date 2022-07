Pedro Acosta: "La adaptación a Moto2 no ha sido todo lo fácil que me hubiera gustado"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Moto2 Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) hizo balance de su primera media temporada en el Mundial en la nueva categoría, en la que su adaptación "no ha sido todo lo fácil" que le hubiera gustado, pero donde se ha "tomado el tiempo necesario" para "llegar al nivel" en el que se encuentra ahora.

"La adaptación a Moto2 no ha sido todo lo fácil que me hubiera gustado, pero si fuera fácil no tendría la misma gracia. Creo que nos hemos tomado el tiempo necesario para adaptarnos y llegar al nivel en el que nos encontramos actualmente", declaró el murciano en declaraciones a su equipo Ajo Motorsport.

Hasta la fecha, Acosta hace "un balance positivo" pese a que reconoce que no empezó como le gustaría. "Después de sumar dos ceros consecutivos en Argentina y Portugal y de irme al suelo en Francia cuando estaba liderando, hemos sabido darle la vuelta a la situación. Llegamos al parón de verano con una victoria, un segundo puesto y una pole, por lo que estamos en el punto que queríamos, aunque me hubiera gustado llegar a ese nivel al inicio de la temporada", afirmó.

Acosta escoge como "una de las mejores carreras" la de Le Mans a pesar de quedarse sin la victoria "por la caída". "Fue el momento en el que dimos ese paso adelante que nos permitió estar arriba. Sachsenring también fue un Gran Premio especial porque salimos desde atrás y fuimos remontando hasta conseguir el podio. En sí todas las carreras han sido buenas, pero pondría estas dos incluso por encima de la victoria en Mugello", relató.

Entre sus fortalezas, Acosta destaca el haber "demostrado" que tiene "ritmo" y se siente "fuerte en ese aspecto". "Pese a salir desde atrás en varias carreras, he sido capaz de remontar y terminar en una buena posición e incluso pelear por la victoria. Todavía nos queda por mejorar, pero era importante ser fuertes en cuanto al ritmo", completó.

"ESTAS SEMANAS DE PARÓN ME PERMITEN CENTRARME EN RECUPERARME"

Ahora se encuentra ante un paró veraniego que le servirá para recuperarse mejor de la fractura en su fémur izquierdo que sufrió el pasado mes de junio. "Es importante volver de la mejor forma posible y estas semanas de parón me permiten centrarme todavía más en recuperarme al cien por cien", declaró.

"Estoy realizando muchas horas de fisioterapia y estoy trabajando mucho en el gimnasio para perder la menor masa muscular posible", explica el murciano, que ha tenido que pasar por el quirófano.

De cara a la vuelta, lo más importante para Pedro Acosta es "volver y coger ritmo de nuevo". "Debido a la lesión tendremos que empezar, paso a paso y sin cometer errores para estar al mismo nivel que estábamos en Alemania", sentenció.

En las nueve carreras que restan se marca el objetivo de "terminar el año de la mejor manera". "Es mi primera temporada en Moto2 y hemos completado la primera mitad de la temporada en una buena forma física. Queremos volver a ese punto lo antes posible y, por qué no, continuar con esa línea de ascenso que estábamos llevando hasta ahora", destacó.

Entre sus debes, Acosta cree que "los clasificatorios son el punto" en el que más tiene que "trabajar". "Si conseguimos ser fuertes también los sábados será un gran avance de cara a las carreras. Tenemos el ritmo, pero es importante que el domingo salgamos desde una buena posición en la parrilla", concluyó.