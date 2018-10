Dovizioso: "Sufrimos un poco en Buriram en febrero""

Publicado 04/10/2018 12:50:43 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) recalcó que sufrieron "un poco" en los tests de febrero celebrados en el nuevo circuito de Buriram, escenario este fin de semana del Gran Premio de Tailandia y cuyo diseño podría favorecer a las 'Desmosedici', y avisó también del calor que "afectará al rendimiento de los neumáticos y a la carrera".

"Sufrimos un poco a lo largo de los test, pero nunca se sabe, simplemente fue un test y aquí no hemos corrido y no tenemos detalles, además los neumáticos son distintos", explicó Dovizioso este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio, donde aclaró que "la primera mitad sí se parece, pero la segunda no, es muy lenta" en la comparación con el trazado austriaco de Spielberg donde su montura rinde siempre muy bien.

'Dovi' dejó claro que también "es diferente la situación en cuanto a la velocidad de los pilotos a la de febrero". "Puede pasar de todo. Partimos con buena velocidad, pero a ver que tal van los neumáticos porque en el test el agarre era muy bajo y parece que incluso habrá menos ahora", advirtió.

"Este circuito tiene curvas muy importantes, pero pensando en la última habrá que luchar con muchas cosas, sobre todo con la temperatura porque el calor es muy alto y puede ser incluso peor que en Malasia. Dar 27 vueltas será muy duro para todo el mundo y eso afectará a la carrera y al rendimiento de los neumáticos, es imposible saber cómo irán las cosas", sentenció el segundo clasificado del campeonato.