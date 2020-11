García Dols: "Estar en el podio es increíble después de un año muy duro"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que su segundo puesto en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Europa, que supone su primer podio del año, es "increíble" después de "un año muy duro", y ha afirmado que supone un premio a "todo el trabajo" que ha realizado el equipo esta temporada.

"Estar en el podio es increíble, ya que para mí ha sido un año muy duro, aparte de la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Ha sido el resultado de todo el trabajo que hay detrás. En el podio tienes una sensación extraña porque no ves público y no oyes nada, pero estoy muy contento igualmente", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Burriana afirmó que había sido "una locura de carrera". "Al principio estábamos tirando muy fuerte y yo seguía luchando con algunos pilotos en la sexta y séptima posición; esto no me permitía ir hacia delante. Luego he podido ir escalando posiciones y mantenerme entre la tercera y cuarta posición, y eso ha sido la clave. Al final he podido atacar en el último momento", subrayó el castellonense.

Por su parte, su compañero de equipo, Ryusei Yamanaka, ha valorado su decimosexto lugar. "He empezado la carrera desde la trigésima posición, pero el inicio ha sido muy bueno. He podido ganar algunas posiciones en las primeras vueltas. Aun así, mi ritmo de carrera al inicio no era muy bueno y eso me ha dificultado estar en el grupo", explicó.

"Al final de la carrera mi ritmo ha mejorado, he ido de menos a más y en las últimas vueltas he podido coger al grupo que tenía delante. No ha sido suficiente para poder avanzar más y ganar alguna otra posición. La semana que viene esperemos que sea mejor", concluyó el japonés.