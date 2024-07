Joan Mir: "Una vez más, no he podido sacar todo mi potencial"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) confió en volver del parón del verano con mejores sensaciones y entendiendo mejor "las dificultades" que tiene para "sacar todo" su potencial, después de terminar decimoctavo el Gran Premio de Alemania.

"Tenemos que aprovechar este fin de semana para entender lo que ha pasado y cómo evitarlo en el futuro. Una vez más, no he podido sacar todo mi potencial y he tenido más dificultades que los demás pilotos de Honda", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha sido una carrera larga, dura y de la que hay que aprender mucho. El equipo y yo ya hemos estado analizando los datos y tenemos algunas ideas sobre qué cambiar en el futuro. No dejamos de trabajar, no dejamos de intentarlo y nuestro objetivo es volver a Silverstone más fuertes", añadió.

Por su parte, su compañero Luca Marini, quien terminó decimoquinto, se mostró "contento" con la primera mitad de temporada, aunque reconoció que no esperaba "pasar tantos apuros". "Estoy contento con lo que hemos hecho en la primera mitad del año en general; eso es lo más importante. Por supuesto, no esperaba pasar tantos apuros, pero ahora estamos empezando a cambiar las cosas", comentó.

"Nuestro esfuerzo de las primeras carreras está empezando a dar sus frutos y ahora tenemos que ver lo que va a venir después de las vacaciones de verano. La diferencia con el primero de hoy es buena, la pista influye, pero estamos mejorando. Todo el mundo en Honda está trabajando en la misma dirección, vamos a seguir así después de un breve descanso", añadió.