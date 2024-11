Jorge Martín: "No tengo que mirar a nadie, buen ritmo y hasta el final"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) confesó "nervios" normales ante el que puede ser su primer título mundial en la carrera que termina la temporada este domingo en el Gran Premio Solidario de Barcelona, después de que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) firmase la victoria en el sprint.

"Intento concentrarme en lo que puedo controlar. Al final tengo que ir por mis sensaciones. Voy a competir contra mí mismo. Mañana no tengo que mirar ni a Pecco ni a Enea ni a ninguno. Sólo centrarme en mi carrera, hacer un buen ritmo y llegar hasta el final", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño fue tercero este sábado y dice no hacer cuentas, pero le vale con ser noveno para ganar el Mundial ante el acoso de 'Pecco'. "Ha sido una carrera bastante normal. Pensaba poder ir un pelín hacia delante, pero he empezado a tener esa pelea con Enea que hemos perdido un poco de tiempo. Igualmente luego he visto que no tenía el ritmo tan rápido como Pecco", confesó.

"Un buen colchoncito para mañana. Estamos más cerca del objetivo, no sé la posición que necesitamos pero el objetivo es mantener esta filosofía. Hemos peleado demasiado con Enea, pero aún era pronto en la carrera. Mañana tendrá que ser más tranquila", añadió.

Martín apuntó que entraba en sus planes tener que llegar hasta el último día jugándose el título con Bagnaia. "Los nervios un pelín más que un finde normal, pero creo que es totalmente entendible. El tema es que lo estoy tomando de una forma positiva y disfrutando del fin de semana. Mañana concentración y a por ello", afirmó.

"Mañana va a ser un día largo. Ya me imaginaba que iba a llegar al domingo. Lo acepto, y estoy preparado para ello. Al final es una carrera más. Hay que disfrutar cada curva. Poquito a poco. Es un trámite que hay que pasar. Espero poder celebrarlo cuando acabe", finalizó.