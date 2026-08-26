Luca Marini correrá en el Tech3 de KTM en 2027

Archivo - El piloto italiano Luca Marini durante el Gran Premio de Alemania 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Luca Marini no continuará la próxima temporada del Mundial de Motociclismo en el equipo oficial de Honda y correrá a partir de 2027 en el Tech3, equipo satélite de KTM, según confirmaron ambas marcas este miércoles.

De este modo, Marini llegará al equipo de fábrica austriaca tras acumular mucha experiencia en la categoría 'reina', a la que dio el salto en 2021 tras haber acabado subcampeón de Moto2 el año anterior. Primero, corrió en el equipo de Valentino Rossi de Ducati, con el que sumó sus hasta ahora dos únicos podios en 2023, y posteriormente recaló en Honda a partir de 2024.

"Luca es un piloto al que hemos seguido de cerca y estamos muy contentos de darle la bienvenida a Tech3 a partir de 2027. Aporta una enorme experiencia, pero también la mentalidad y el enfoque adecuados para lo que estamos construyendo aquí. 2027 supondrá un gran reinicio para MotoGP, así que contar con un piloto que pueda contribuir a nuestro progreso en esta nueva era será importante", recalcó Guenther Steiner, CEO de Tech3, en referencia al cambio normativo que vivirá el campeonato.

Para el directivo, el piloto italiano "sabe cómo trabajar al más alto nivel de este deporte, ya sea colaborando con los ingenieros, desarrollando la moto o dando un paso adelante en circunstancias difíciles". "Estamos entrando en un nuevo capítulo apasionante con KTM y creemos que Luca tiene la velocidad, la experiencia y la determinación necesarias para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", añadió.

Por su parte, Nicolas Goyon, 'Team Manager' de Tech3, se mostró feliz por la llegada de Marini, un piloto que "ya ha demostrado su capacidad para rendir al más alto nivel" y cuya "experiencia en MotoGP será extremadamente valiosa" para la nueva temporada 2027. "Tiene un gran conocimiento de lo que se necesita tanto desde el punto de vista del piloto como del técnico, y estamos convencidos de que será una pieza importante en nuestro progreso con KTM. Estamos deseando trabajar con él y ver qué podemos conseguir juntos", subrayó.

"El Rey de la Consistencia. Tu esfuerzo, tus comentarios y tu talento han sido cruciales para que Honda HRC volviera a estar entre los primeros. Terminemos juntos estos tres años increíbles esforzándonos al máximo para subir al podio", señaló en su perfil oficial de 'X' el equipo japonés con el que en 2026 su mejor resultado fue el quinto puesto en el Gran Premio de Hungría.