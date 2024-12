Pedro Acosta: "Muchas veces quería hacerlo todo tan rápido que cometía errores"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (KTM) hizo balance este lunes sobre su temporada como 'rookie' en el Mundial y reconoció que en algunos momentos de la temporada ha querido hacer "todo tan rápido" que le han llevado "a cometer errores", aunque espera "buscar la regularidad" en la próxima temporada "para luchar por mejores resultados".

"Muchas veces quería hacerlo todo tan rápido que eso me ha llevado a cometer errores como las caídas en carrera o no clasificarme para la Q2", aseguró el piloto español en las oficinas centrales de la correduría de seguros especializada en motos 'Pont Grup', una de sus marcas patrocinadoras.

Pedro Acosta, que debutó este año en la categoría reina, habló de las últimas noticias relacionadas con la marca austriaca y su poderío económico. "A nosotros la situación actual de KTM no nos afecta en nada, y estoy seguro de que saldrán adelante", confesó.

Al hilo de esto, el futuro piloto del KTM Factory Team mostró su entusiasmo por formar parte del equipo oficial para la próxima campaña. "Estoy contento de haber dado el paso al equipo oficial, que era lo que buscábamos desde el principio. El objetivo será terminar de afinar algunos puntos de la moto y buscar la regularidad en las carreras para luchar por mejores resultados", sentenció el murciano.

También acudió a las oficinas de 'Pont Grup' el piloto de Moto2 Sergio García Dols, que se mostró optimista con la temporada 2025. "Tengo mucha ilusión de volver a sentirme competitivo. El objetivo y uno de mis sueños es ser piloto de MotoGP. Este año estuve muy cerca, pero al final no se pudo dar. La temporada que viene lucharemos por hacer una gran temporada y poder dar el salto a MotoGP", afirmó.

Por su parte, el joven piloto sevillano de Moto3 José Antonio Rueda confesó que este año ha sido complicado y que le ha faltado "ser más regular y ese punto de suerte". Aunque mantiene su motivación al máximo, expone que para luchar por el título en el 2025 tiene que "estar siempre luchando con los pilotos de arriba por las posiciones de podio y terminar carreras".

El también sevillano David Muñoz hará cambios importantes en el 2025 y pasará a formar parte del Intact GP. En base a esto, hizo una reflexión sobre su movimiento. "Estoy muy contento, sentía que ya tocaba un cambio en mi carrera deportiva. Hemos escogido la mejor opción para intentar luchar más por el campeonato en el 2025 y poder lograr nuestros objetivos", contó el piloto de Moto3.

No solo los pilotos del Mundial de Motociclismo visitaron las oficinas de 'Pont Grup', también el último 'fichaje' de la compañía, Carlos Tatay, quien habló de cómo ha sido este año lleno de cambios y nuevos retos en el que ha tenido que aprender a superarse a sí mismo. "No teníamos previsto hacer tantas carreras, pero al final fueron saliendo y lo he disfrutado muchísimo. Queremos hacer rallies de asfalto y de tierra con el objetivo de preparar el futuro Dakar 2026", relató el piloto valenciano.

Por último, el piloto de WorldSBK Xavi Vierge valoró la situación actual de su fábrica, Honda, y el camino que se va a coger para el año próximo. "Solo hemos podido hacer una prueba en diciembre, por lo que es pronto para analizar los cambios. Viene gente con mucha experiencia, que han trabajado en MotoGP, así que esperamos que aporten cosas positivas y poder estar luchando por ganar carreras", aseveró.