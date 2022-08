Pedro Acosta no recibe el ok médico y no podrá correr en Silverstone

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Pedro Acosta (Kalex) no podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana del Mundial de Moticiclismo tras no recibir el ok médico tras la fractura de fémur que ya le hizo perderse el Gran Premio de los Países Bajos antes del parón veraniego.

"Después de la última revisión médica de esta mañana, Pedro Acosta ha sido declarado no apto y no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña. ¡Fuerza Pedro!", indicó este viernes su equipo, el Red Bull KTM Ajo, en su perfil oficial de 'Twitter'.

Acosta se fracturó el fémur practicando motocross a finales de junio y tuvo que pasar por quirófano. Tras aprovechar el parón estival para recuperarse, el piloto murciano esperaba reaparecer en Silverstone, pero los médicos del Mundial no le han permitido subirse a la moto en el inicio de los entrenamientos libres.

De este modo, el piloto de Mazarrón, de 18 años y vigente campeón mundial de Moto3, se perderá así su segunda carrera en lo que va de una temporada donde, aunque le está costando ser regular, ya tiene en su haber una victoria (Mugello) y un segundo puesto (Sachsenring).