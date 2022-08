Aleix Espargaró: "Estoy más motivado que en toda mi vida, a ver si lo logro"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) afronta la segunda mitad de la temporada "más motivado que en toda" su vida para pelear el Mundial, con una desventaja aceptable de 21 puntos con el líder Fabio Quartararo (Yamaha) que espera empezar a recortar este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Ha sido un buen parón, demasiado largo pero disfruté mucho de Assen. Me dio mucha motivación para abordar la segunda parte de la temporada. Me he demostrado que puedo ser muy competitivo, que puedo ir muy rápido", dijo este jueves en rueda de prensa oficial, recordando su gran remontada en Países Bajos.

Espargaró recordó también su primer podio con Aprilia en Silverstone el año pasado y confió en volver a tener una buena actuación en suelo inglés, donde Quartararo tendrá que cumplir una 'long lap penalty' por tirar al propio piloto español en Assen. "El año pasado aquí conseguí mi primer podio con Aprilia y un año después hemos conseguido más y esperamos continuar", afirmó.

"Estoy muy ansioso, mucho más motivado que en mi vida. He recargado las pilas y el reto al que me enfrento es muy importante. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo, van a ser tres meses intensos pero voy a dar el máximo. Me siento con un equipo bueno y una gran moto, a ver si lo puedo lograr", apuntó sobre el Mundial.

"No creo que sea tan importante la 'long lap penalty', no es tan grande el circuito, no creo que vaya a ser tan crucial. Voy a tratar de afrontar la carrera y a tratar de recortar puntos para luchar en cabeza", añadió un Aleix que confesó que no comparte la sanción sobre Quartararo.

El piloto de Aprilia apuntó que los comisarios deben tener un criterio unificado y claro. "Estoy de acuerdo con Fabio que no esté contento con esta sanción. Hemos visto otros ejemplos durante este año que ha habido acciones más agresivas y no han sido sancionadas. Estamos tratando de entender dónde están los límites", dijo.

Por otro lado, Espargaró confesó que echará "de menos" no empezar el próximo Mundial en Catar, será en Portimao, así como le hubiera gustado competir contra Ángel Nieto, y valoró el anuncio de retirada de Andrea Dovizioso (Yamaha). "Es difícil parar durante un año y luego volver y ser competitivo. Andrea ha sido un gran ejemplo a seguir, cómo ha podido subir de nivel. Tengo ganas de verle también en motocros y que disfrute", terminó.