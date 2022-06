Pol Espargaró: "El dolor de mis costillas ha sido enorme"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) explicó que el sábado se le puso "muy difícil" por culpa de un "dolor enorme en las costillas", fruto de la segunda caída del viernes, por lo que no pudo estar en la Q2 y saldrá decimotercero.

""Hoy ha sido un día muy difícil, sinceramente, el dolor de mis costillas ha sido enorme, me cuesta respirar cuando estoy sobre la moto. El dolor en el lado izquierdo en Sachsenring dificulta todo el fin de semana con todas las curvas a la izquierda", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Espargaró sufrió las secuelas del viernes y apenas pudo apretar en la lucha por la parrilla del Gran Premio de Alemania. "Hoy he estado al límite, no he podido forzar al máximo por el dolor. Es una verdadera lástima y perder el pase a la Q2 por un margen tan pequeño ha sido decepcionante", afirmó.

"Deberíamos ser mucho más rápidos de lo que somos, pero ésta es la situación y mañana lo daremos todo en la carrera", terminó.