Marc Márquez, "sin dolor" en su primera revisión: "Sensaciones positivas"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) pasó este sábado en Madrid su primer reconocimiento médico tras ser operado hace dos semanas en la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota), con "sensaciones positivas" y contento sobre todo por no tener dolor.

La evaluación ha tenido lugar en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, con un equipo médico formado por los doctores Joaquín Sánchez Sotelo, Samuel Antuña y Ángel Cotorro. "La valoración de la evolución inicial tras la intervención quirúrgica en el húmero derecho de Márquez ha sido positiva", dice el Repsol Honda en un comunicado.

"Hoy he tenido una revisión médica en Madrid y los médicos están contentos. Tengo el brazo inmovilizado y estará así las próximas semanas. Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante", apuntó el propio Márquez.

"Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo. Lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente", añadió.

El equipo médico ha recomendado continuar con ejercicios controlados durante las próximas cuatro semanas y está previsto que el ocho veces campeón del mundo se someta a su próxima revisión médica después de esas cuatro semanas.