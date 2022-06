Pol Espargaró, dolorido tras los libres: "La segunda vez he caído con fuerza"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) reconoció que no empezó bien el Gran Premio de Alemania, con un par de caídas, la segunda con bastante fuerza, pese a lo cual logró ser más rápido que el año pasado, aunque decimocuarto en los libres.

"Hoy ha sido un día difícil. La primera caída no ha sido grave, pero la segunda me ha pillado por sorpresa y he caído con fuerza. Me duele un poco la muñeca y el codo, pero lo que más me duele son las costillas izquierdas", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo, después de las dos primeras tandas de libres.

El de Repsol Honda explicó que terminó dolorido y contento a medias, ya que el ritmo de los rivales fue muy alto. "Es difícil respirar profundamente y, sobre todo, con todas las curvas de izquierda que hay aquí, es bastante doloroso", afirmó.

"Tenemos que descansar esta noche y tomar algunos antiinflamatorios. Incluso así hemos sido capaces de ser más rápidos que el año pasado, pero el ritmo es realmente alto este fin de semana y tendremos que trabajar mañana para la Q2. Hoy he estado al límite, todavía hay margen", terminó.