Viñales: "Al acabar el Mundial no entendía nada, pero ahora me siento más fuerte que nunca"

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales ha reconocido que al finalizar el último Mundial de MotoGP estaba "fastidiado porque no entendía nada", pero que el descanso le está "sentando bastante bien" y que ahora se siente "más fuerte que nunca" para volver a la carga en 2021 y también con ganas de "trabajar más que nunca" para aspirar al título.

"El descanso me está sentando bastante bien. He estado tranquilo en casa, reflexionando e intentando entender qué debemos mejorar. Es importante quitarse las malas sensaciones del año. Viéndolo con perspectiva, ha habido cosas positivas y negativas. Conseguí quedar el primero del equipo, que era importante, y darle una buena indicación a Yamaha para mejorar. Al acabar el Mundial estaba fastidiado porque no entendía nada. Necesitaba hacer un parón", reconoció Viñales en una entrevista concedida a Europa Press.

El piloto, imagen promocional del operador de fibra y móvil Finetwork, confesó que no le han "podido pasar más cosas este año", pero que su balance final es "una mezcla de sensaciones" en la que "por supuesto "gana la parte positiva".

"Lo más negativo fueron los resultados porque pasas de ganar una carrera a quedar décimo y eso es súper negativo para la cabeza de un piloto. Es muy complicado lidiar con esa situación porque nunca sabes dónde vas a estar y eso es difícil", destacó.

En el lado positivo, rescató que fue "muy rápido en algunos circuitos". "Eso quiere decir que la moto tiene potencial. Hay que entender cómo sacarlo. Lo más importante es ganar tracción trasera, es lo que nos falta. Llevamos unos cuantos años intentando mejorar ese punto, así que no es una tarea fácil. Pero vamos a conseguirlo, soy positivo en este aspecto. He aprendido a tener paciencia, calma, confianza en uno mismo. Mi mayor virtud este año es la confianza que tengo", reflexionó.

"Me siento más fuerte que nunca y tengo muchas ganas de mejorar", añadió Viñales, indicando que sigue confiando "al cien por cien" en sus "capacidades". "Realmente tengo que mejorar más y trabajar más, así que voy a hacerlo. Tengo la capacidad de hacerlo y lo voy a hacer. Mantengo mi motivación y sé muy bien dónde puedo llegar. Voy a trabajar para ello más que nunca", garantizó.

"ME VINO GENIAL PARAR"

Dentro de este mensaje de optimismo en el futuro también quiso meter a su equipo. "Vamos a mejorar porque Yamaha lo estoy poniendo todo para conseguirlo. Para ellos no es fácil esta situación porque es una marca ganadora. Ellos lo van apostar todo", confió sobre la marca japonesa.

A nivel personal, el catalán rememoró "los tres meses parado en casa debido a la pandemia" y explicó que le dieron "un punto de vista diferente sobre las cosas". "Cuando llevas tantos años en el Mundial, con tantos viajes y viajes, no tienes tiempo de parar. Y me vino genial parar", recordó.

Con el virus todavía muy activo a la espera de que llegue la vacuna, Viñales prefiere no arriesgar durante estas fiestas. "Estas Navidades las voy a pasar en casa. No voy a ir a ver a mi familia, sobre todo lo hago por mi abuelo. Nunca se sabe, puede hacerte una prueba negativa y luego coger el Covid de viaje. Así que nada, me quedo en casa", resumió.

Preguntado por el desarrollo general del último Mundial, consideró que en la enorme igualdad entre pilotos "influyó mucho hacer doble carrera en algunos circuitos". "Eso da tiempo a mejorar porque no todos los pilotos sacan el máximo potencial en el mismo circuito. El próximo Mundial será diferente, por supuesto, porque no es lo mismo hacer una carrera que dos. Ya veremos, será un año diferente y habrá que adaptarse", valoró.

"OJALÁ PODAMOS VER A MÁRQUEZ COMPITIENDO A TOPE EN 2021"

En este sentido, aseguró que no le ha "sorprendido nada el título mundial de Joan Mir". "Suzuki era el equipo más fuerte en pretemporada y sabíamos que iban a estar aquí. Sinceramente estoy feliz por Joan y por ellos. Se lo merecen y han trabajado mucho para conseguirlo. Los rivales han sido mejores que nosotros", se sinceró.

En cuanto a Marc Márquez, que sigue inmerso en su larga convalecencia, le deseó una pronta recuperación. "Todos los pilotos queremos que los demás rivales estén en la pista y nos podamos batir a máxima capacidad en la pista. Le mando un mensaje de apoyo, que se recupere bien y ojalá le podamos ver en 2021 compitiendo a tope. Es un personaje de los más importantes que existen en el mundo del motociclismo y tenerlo ahí te motiva para ir a por él", dijo.

Respecto a su compañero de equipo Valentino Rossi, que sigue en activo a sus 41 años, reconoció que "es increíble la motivación que tiene". "Es impresionante. Yo le admiro un montón. Yo creo que me bajaré bastante antes de la moto que él", dijo entre risas.

Por último, Viñales alabó el "trabajo espectacular" de Dorna para organizar el Mundial en medio de la pandemia. "Nuestra burbuja ha sido un ejemplo admirable de que el deporte puede seguir incluso en plena pandemia. Estoy muy feliz de haber participado en el Mundial de este año. Ojalá el año que viene podamos tener público, pero lo más importante es que se puedan disputar las carreras", finalizó.