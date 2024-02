Adrián Ben: "No comparto mi ausencia en el Mundial, no sé qué más tengo que hacer"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Adrián Ben, vigente campeón de Europa de 800 metros en 'short track' (pista cubierta), confesó este jueves que respeta la decisión del seleccionador José Peiró de dejarle fuera del Mundial de Pista Cubierta de Glasgow (Escocia) --del 1 al 3 de marzo--, aunque no lo entiende, argumentando que no sabe qué "más" tiene que "hacer".

"La Federación no ha contado conmigo y lo respeto, pero no lo comparto, nada más. Era una situación muy difícil y Mohammed Attaoui está tan capacitado como yo para estar en el Mundial. Intento defender mi trabajo y siempre cumplir los criterios", aseguró Ben en una entrevista a Europa Press con motivo de su participación en la última parada del World Athletics Indoor Tour Gold en Madrid.

El de Vivero, de 25 años, no acudirá al Mundial de Glasgow, del 1 al 3 de marzo, después de hacerse con el bronce en el Campeonato de España de Ourense, por detrás de Mohamed Attaoui, que se quedó con la otra plaza en los 800 metros para la cita en Escocia junto a Mariano García, actual campeón del mundo y vencedor en el Nacional. Un registro que, amparado en los criterios de la RFEA, hizo a Peiró dejar sin hueco al gallego, en una de las grandes ausencias.

"He hablado con Pepe para que me explicara cuáles eran los criterios que se habían seguido y yo le he explicado también lo que pensaba, el estado de forma no sé si es una marca. Que aún haciendo el Campeonato de España con una carrera que no ha sido mi mejor carrera, he estado parejo con gente que tiene mejor marca personal", defendió Ben.

Además, sacó pecho de su trayectoria con la selección española, con la que su mayor logro fue el oro en el Europeo 'indoor' de Estambul el año pasado. "No sé qué más tengo que hacer. Hablé con ellos, ellos me lo han explicado y las personas se entienden hablando", comentó el atleta.

"No me enfadé, a mí la Federación siempre me ha tratado muy bien y no tengo ningún tipo de queja, simplemente quería una explicación. Soy el vigente campeón de Europa y el vigente finalista mundial de hace cuatro meses, entonces que se me explique por qué no se me lleva a los sitios cumpliendo los criterios y ya está. Es muy difícil entenderlo", agregó.

"SI NO PIENSO QUE PUEDO SER MEDALLISTA EN PARÍS, ¿QUIÉN LO VA A PENSAR?"

Con su ausencia en Glasgow, el Meeting de Madrid World Indoor Tour Gold en Madrid será la última prueba en 'short track' para el gallego, siempre enfocado en los Juegos de París. "Tenemos un Europeo el 5 de junio, pero nosotros trabajamos de cara a los Juegos", admitió.

"Este viernes tenemos el Meeting de Madrid, a competir lo mejor posible, y luego tengo dos semanas para mí, para trabajar, para ver a mi familia, empezaré a trabajar antes, y las cosas irán mejor, ya está, nada más, comentó sobre sus planes posteriores a la prueba de Gallur.

En concreto, para París se pone como objetivo superar su quinto puesto en Tokyo 2020 en el 800m. "Hablar de medallas es ambicioso, pero que ya sé que me puedo ir en primera ronda. Pero si yo no pienso que puedo ser medallista, ¿quién lo va a pensar? Nadie. Entonces, el objetivo es intentar ser medallista, sobre todo después de este último Mundial", dijo.

Y para esa cita España contará con "una generación que está luchando mucho por lo suyo" y con "más ayuda de parte de la federación para poder preparar las concentraciones". "Si te están dando herramientas... Las marcas también están apostando más, y eso repercute también en el capital que pueden gastarse y permitirse los aletas en seguir invirtiendo en su rendimiento. Todo suma", comentó sobre el momento del atletismo español.

"Nosotros también trabajamos duro para la visibilidad del atletismo, si no hay resultados, aquí no te ve nadie. Si no hay medallas, sabes cómo funciona esto, que yo lo más grande que he visto es la brecha que hay entre un cuarto y un tercero olímpicos. No creo que nadie le preste atención a nadie que no se lo merezca", destacó sobre la posición de los atletas, que intentan "fomentar el atletismo de diversas maneras, tanto dando espectáculo como por las redes sociales".