Adrian Lock: "Es un lujo jugar un Mundial en casa y el equipo emocionará al público por su estilo"

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de hockey femenino, Adrian Lock, reconoció "el lujo" de poder jugar el Mundial en "casa", al celebrarse entre la localidad catalana de Terrassa y la holandesa de Amstelveen en julio, por lo que será "un plus añadido" al tener cerca a las familias de las jugadoras, quienes exhibirán un estilo que "emocionará" al público.

"Lo importante es el lujo de tener un Mundial en casa, en un estadio que vamos conociendo a medida que entrenamos y con las familias cerca. No tenemos costumbre de jugar con mucho público a favor, cuando hemos jugado con públicos grandes suele ser en contra", dijo el seleccionador en la atención a medios en el 'Media Day' del equipo español previo al Mundial, que se disputa en España y Países Bajos.

"La forma de jugar de este equipo emocionará al público y es espectacular para ver. Desde la manera de controlar la bola, como corre el equipo contrario, la velocidad hasta las ocasiones de gol. Como entrenador también disfruto del estilo de hockey que planteamos", añadió Adrian Lock, quien también resaltó la dureza con la que defienden y la emoción en ataque.

El combinado nacional femenino reúne una mezcla de jugadoras experimentas y jóvenes. "Nos gusta porque tenemos ese punto de saber manejar el grupo y partidos con el potencial de algunas. Es una combinación muy potente", explicó Lock, quien recordó que es un equipo nuevo.

"Hemos ido formando el grupo desde principio de año con un crecimiento muy rápido, más del que me esperaba. En los partidos nos falta un poco de acierto en las dos áreas, lo que más hemos trabajado. Pero estoy con mucha ilusión para ver de lo que es capaz el equipo", añadió el técnico sobre los aspectos a mejorar antes de la cita mundial del próximo mes de julio.

Preguntado sobre los rivales a batir, Lock consideró a Argentina como el rival más fuerte, aunque están a la par. "Es un equipo que ha tenido mucha continuidad en el ciclo de jugadoras. Es de los mejores equipos del mundo en este momento. Por otro lado, hemos visto que somos capaces de competir en igualdad de condiciones que ellos", dijo.

Sin embargo, el seleccionador destacó que en los últimos años las selecciones que no lideran el ranking han dado la sorpresa en las competiciones. "España no era para nada favorita cuando consiguió la medalla de oro de 1992, era una incógnita. Pero en base al trabajo y preparación lo hicieron posible. No queremos una presión de expectativas", reconoció.

En este sentido, Lock admitió que el bronce en el último Mundial y Europeo demuestran de lo que es capaz un equipo. "Podemos competir contra las mejores del mundo. Ahora estamos en la mitad tabla, pero somos conscientes de que los mejores del ranking no son siempre los que ganan. El mundial de 2018 sí que ganó Holanda, el mejor equipo, pero luego Irlanda, que en ese momento estaba en 15ª posición consiguió la medalla de plata", recordó.

"Venimos con un sueño de estar arriba, pero no somos los únicos. Hay mucha igualdad del decimosexto hacia arriba. Nuestro sueño es ganar medallas, por eso nos levantamos por la mañana. Pero nuestro esfuerzo es como vamos a sacar el mejor rendimiento en cada partido", sentenció.