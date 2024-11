Alberto Durán: "Miguel Carballeda ha sabido luchar por la igualdad sin ningún complejo"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, aseguró este martes que recibe "un gran legado" al frente del organismo gracias al trabajo realizado por su predecesor, un Miguel Carballeda del que elogió que haya sabido "luchar por la igualdad sin ningún complejo".

"El deporte paralímpico no solamente es bueno para la Familia Paralímpica sino que es un elemento transformador social importante. Recibo un gran legado de una institución que lo fía todo a la confianza que despierta, pero hay un mundo detrás y una maquinaria para que mundo paralímpico fluya que es compleja", expresó Durán durante su presencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Mondo, Vithas, Loterías y Apuestas del Estado y Joma.

El nuevo máximo mandatario del CPE dejó claro que Miguel Carballeda "lo ha dado todo". "Descubrió un mundo impresionante con gente magnífica y ha sabido luchar por esa igualdad sin ningún complejo. Ambos tenemos suerte de que la ONCE nos dona ese tiempo para dedicarlo al deporte paralímpico, que lo merece, y hoy en día lo normal es que se hable del deporte olímpico y paralímpico. Esa naturalidad viene después de un machaque y de luchar por esta realidad que no lo era hace muchos años", advirtió el también vicepresidente de la ONCE.

Carballeda ya le había comentado "hace unos años" la posibilidad de que fuese su relevo, pero Durán tenía claro que todavía "le quedaba una etapa". "Miguel es bastante tenaz y si lo tiene claro, insiste", confesó su relevo, elegido el pasado 24 de octubre al frente del Comité Paralímpico Español.

"Una ventaja importante es que aparte del legado y el compromiso, es un proyecto con un equipo que realmente merece mucho la pena", añadió el dirigente, que compatibiliza sus muchos cargos actuales gracias a que cuenta con "equipos magníficos". "He tenido que ir a unas cuantas cenas que no había ido nunca y se junta lo social con otros ámbitos en los que cada uno tiene sus leyes y actores", remarcó.

Ahora, el deporte paralímpico "tiene un espacio muy importante" también en los medios gracias también a ese trabajo de su predecesor, aunque sabe que el foco suele bajar tras unos Juegos, momento que aprovecharán para centrarse "en el plan estratégico" de cara a Los Angeles 2028.

El presidente del CPE se refirió al concepto de 'Familia Paralímpica', el cual ve "muy vertebrado" por su organismo y que no tiene "parangón". "Somos una referencia a la hora de establecer una relación de confianza estable en el tiempo con los patrocinadores. Tener 31 es un 'lujazo', algo bien estaremos haciendo sin mantenemos esa confianza. Para ellos no es sólo poner dinero, es vivir y convivir", aseguró.

"TENEMOS UN RESPALDO SOCIAL IMPORTANTE Y BUENOS ALIADOS INSTITUCIONALES"

En cuanto a los objetivos están los de "lograr la excelencia en el alto rendimiento deportivo" para lo que deben "hacer un acompañamiento al deportista", o el transmitir "los valores" del deporte paralímpico "para un fin mayor que es la normalización y para el que hay que romper barreras". "Si uno ve competir a deportistas paralímpicos, a veces alguna barrera mental se le caerá. El deporte rompe barreras mentales", reconoció, al tiempo que no olvida que "las historias que hay detrás de los deportistas merecen ser contadas".

Además, "de asumir el relevo generacional", igualmente deben trabajar en "avanzar en la normalización e igualdad en los deportistas con y sin discapacidad, en el alto rendimiento, en la igualdad plena en el programa 'Team España'" o en la accesibilidad. "Sigue habiendo barreras en las instalaciones y a la hora de tener gente formada. Hay que ir a buscar niños y niñas para que hagan deporte para la detección de talento, aumentar la participación femenina, lograr que participen personas con una gran discapacidad y conseguir una discriminación positiva para que los deportistas tengan igualdad de oportunidades", detalló.

Alberto Durán también celebró el apoyo institucional recibido en Paris 2024 que evidenció que el deporte paralímpico "es relevante para la sociedad". "Creo que tenemos un respaldo social importante y con buenos aliados institucionales. Estamos contribuyendo a la normalización de las personas con discapacidad y de las personas que tienen problemas, dándoles un 'empujoncito' mental", confesó.

"Con el COE tenemos que trabajar juntos y ayudarnos. De deporte paralímpico sabemos más nosotros y ellos de olímpico, pero hay esferas colaborativas donde podemos trabajar juntos", remarcó sobre su relación con el organismo que preside Alejandro Blanco. "Sería muy bonito que llevásemos la misma equipación, si lo hacemos sería algo positivo", expresó a modo de deseo.

Finalmente, confirmó que han realizado "una inversión importante" para tener su propia sede, situada en la calle Hortaleza y donde se trasladarían a mediados de 2026. "Hay que hacer una inversión importante y financiarlo sin que se vaya ningún euro en apoyos a programas al deporte paralímpico. Tenemos patrocinadores que están en muy buena línea con esto y que se van a volcar", resaltó el presidente del CPE.