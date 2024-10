Alberto Durán, nuevo presidente del CPE

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Electoral del Comité Paralímpico Español (CPE)ratificado este jueves a Alberto Durán como nuevo presidente de la entidad en sustitución de Miguel Carballeda, que deja el cargo tras dos décadas al frente del organismo.

Según señaló el CPE en nota de prensa, Durán, que era la única candidatura formalizada, contó con el de 29 de los 30 votos emitidos por los asamblearios presentes, en una reunión en la que participaron la presidenta de honor del CPE, SAR la Infanta Doña Elena; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y, de forma telemática desde Guatemala, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons.

El dirigente gallego, con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, se incorporó al Comité Paralímpico Español en enero de 2017 como vocal de su Comité Ejecutivo y el 11 de noviembre de 2020 fue designado vicepresidente primero de la entidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

Durante los próximos cuatro años, el nuevo presidente del CPE compatibilizará su cargo con sus actuales responsabilidades en el Grupo Social ONCE: vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). Asimismo, es secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

"Asumimos un equipo con experiencia para este nuevo reto, es una herencia magnífica y en un momento institucional y de apoyo social inmejorable, la base es la reputación y confianza en el trabajo que se tiene del CPE, que cuenta con un grupo de patrocinadores magnífico. Empieza una etapa muy ilusionante y de enorme responsabilidad porque el CPE es muy importante para romper muchas barreras mentales y es un buen abrelatas, nos ahorra muchos discursos, es importante para la sociedad", expresó Durán ante los medios tras la Asamblea.

Entre los "muchos retos" que tiene por delante, el ferrolano sabe que uno vital es el de "la cantera". "Que ningún niño y niña con discapacidad se vea privado de hacer deporte porque no encuentren dónde hacerlo", advirtió, sin olvidar "los apoyos institucionales necesarios", que el apoyo privado cuente "con vehículos fiscales", "trabajar por la visiblidad para que en los próximos Juegos el deporte paralímpoco tenga la máxima visibilidad" o "ganar en peso internacional".

"Uno que nos ocupa y preocupa es la integración de nuestros deportistas en las federaciones convencionales. Hay que tener los recursos y el apoyo técnico desde el mundo del deporte paralímpico que el que sabe de esto. Es un proceso nada cómodo, ya hay 14 federaciones, pero hay que incrementar y mejorar proceso porque no hay elemento social más pedagógico que el que una persona con discapacidad pueda hacer deporte con una sin discapacidad", añadió.

Durán no esconde que esta integración "es un proceso de voluntad". "Primero hay que querer, pero la Ley del Deporte lo prevé así, ahora la velocidad depende de la voluntad y de las prioridades. El objetivo es darle mucha importancia a esa prioridad y dotar de recursos para poder integrar a nuestros deportistas en sus eventos tradicionales. Es un proceso irrevocable, pero tenemos que hacerlo bien", sentenció al respecto.

El nuevo presidente del CPE recordó "el valor añadido" que el organismo aporta a sus deportistas que es "fundamental para seguir consiguiendo resultados" y no olvida que "detrás de cada uno de ellos hay una historia merecedora de ser contada y un ejemplo para la gente".

"Lo mejor son siempre las personas y en el mundo paralímpico hay gente magnífica. Tenemos una enorme responsabilidad porque estamos jugando en una liga que es muy importante para mucha gente, no sólo los deportistas. Tenemos que hacer un 'poquito' mejor esta sociedad", prosiguió.

Finalmente, fue preguntado por lo que le había dicho Miguel Carballeda. "Todos sabemos de la perseverancia y tenacidad de Miguel, y la usa para atornillarte y convencerte para dar el paso, aunque persevera también de un modo dulce. A lo poco que te metes aquí, vives cosas que son brutales, si te expones, te gana", concluyó, recordando la importancia de contar con un buen equipo porque "el presidente del CPE no sabe todo lo que hay que saber de esto".

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

Por otro lado, tras elegir al presidente, la Asamblea General procedió a ratificar las propuestas de Durán para conformar su equipo de gobierno con los nombramientos de Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, como vicepresidente Primero, Marcos Herrero, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, como vicepresidente Segundo, y Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos como vicepresidente Tercero.

Además, Miguel Sagarra continúa como secretario general una legislatura más, así como Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, como tesorero. Miguel Ángel Machado, presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, en representación de las federaciones unideportivas; y Fátima Cao, responsable de Hípica Paralímpica en la Real Federación Hípica Española, y Fernando Riaño director de RSC/ Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, son las dos vocalías de libre designación.

En la elección del vocal en representación de las Federaciones No Paralímpicas se produjo un empate entre las candidaturas de Antonio Jesús de la Rosa, presidente de la Federación Española de Deportes para Sordos, y Juan José Beltrán, presidente de la Real Federación Española de Vela.

Por último, la Asamblea General ratificó también la propuesta de composición de la Comisión de Garantías, con el abogado Mariano Ruiz como presidente; Olga Recalde como secretaria, y Miguel Ángel García como vocal. Asimismo, renovó en el cargo a Alberto Jofre como director gerente del CPE.