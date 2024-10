Miguel Carballeda: "Me voy agradecido y humanamente realizado por todo lo que he podido hacer"

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguel Carballeda aseguró este jueves que se limita a dar "un paso al lado" tras decidir no presentarse a un nuevo mandato al frente del Comité Paralímpico Español (CPE), del que se marcha 20 años después "agradecido y humanamente realizado" y "convencido de que lo mejor está por venir" de la mano de su nuevo presidente, Alberto Durán.

"No he dicho adiós, doy un paso al lado. No he querido volver a presentarme por un par de razones, la primera es que llevo 20 años y creo que hay que dar paso a nuevas personas con nuevas ideas y con ímpetu y ganas de hacer cosas por el deporte paralímpico. Creo firmemente en la renovación de los organismos deportivos, dos décadas son mucho tiempo en el que hemos cambiado mucho, pero estoy convencido de que lo mejor está por venir", señaló a los medios tras la Asamblea General del CPE que ratificó el nombramiento de Alberto Durán.

El gallego deseó "suerte en el camino" a su relevo. "Vamos a trabajar contigo para que siga avanzando el movimiento de la discapacidad en nuestro país, donde se ha hecho un trabajo realmente magnífico. Va a ser mejor presidente que yo", auguró.

"Le quiero dar las gracias a todo el equipo del comité, con Alberto Jofre a la cabeza, que es la persona de la que más he aprendido de deporte paralímpico", prosiguió Carballeda, que espera poder "seguir teniendo la colaboración de todas las administraciones y todas las empresas españolas y de todos los medios de comunicación".

El presidente del Grupo ONCE recalcó que es "muy importante" para el país "el ejemplo" de los deportistas paralímpicos españoles porque "ayudan a mucha gente". "Hemos avanzado y el nuevo CPE va a seguir avanzando porque es su obligación y darle una ayuda que no se le debe escatimar", advirtió.

"He tratado de dedicarle 20 años al deporte paralímpico porque para mí es una pasión desde 1988 y me planteé que le apoyaría todo lo que podría, y así lo he hecho. Esto no está remunerado y a veces nos cuesta dinero. Me marcho como una persona que hizo lo que pudo y que pide disculpas si alguien se ha sentido mal", prosiguió el expresidente del comité.

Carballeda también reconoció que "hay muchos momentos importantes" durante estos 20 años, aunque admite lo clave que fue el nacimiento del Plan ADOP. "Nos cambió la vida porque llegaron casi una treintena de empresas solidarias y que hacen que tengamos el 90 por ciento del presupuesto anual entre Juegos gracias a los patrocinadores privados. Somos afortunados, nos buscamos las habichuelas", subrayó.

Finalmente, se refirió a la concesión de la Gran Cruz del Mérito Deportivo. "No suele ser frecuente concedérsela a alguien que no es deportista y la quiero compartir con todos vosotros. Me voy muy agradecido, encantado y humanamente realizado por todo lo que he podido hacer. Han sido muchísimas las alegrías, las tristezas me las llevo conmigo como si no hubieran existido", sentenció Carballeda, que también tuvo palabras de agradecimiento para los medios de comunicación por su ayuda "a construir algo maravilloso".