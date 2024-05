Alex Pella: "Me hubiese encantado nacer en el siglo XV, esa sensación de ir a por lo desconocido es increíble"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Alex Pella no duda de que le hubiera "encantado" haber nacido en el siglo XVI como navegantes como Juan Sebastián Elcano, "un gran desconocido" al que rendirá homenaje en 2025 con el intento de lograr el récord del mundo de la vuelta al mundo hacia el Oeste dentro del proyecto 'Desafío Victoria' que le surgió porque se quedaba "sin retos nuevos".

Pella, poseedor del récord de la vuelta al mundo hacia el Este, el Trofeo Julio Verne, y ganador de la Ruta del Ron, entre otros muchos retos, afrontará una ruta sin escalas alrededor del planeta, en contra del viento y las corrientes predominantes, emulando lo que hizo Fernando de Magallanes y completó Elcano hace 500 años, saliendo desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y pasando por el Cabo de Hornos, el Estrecho de Torres, el Cabo de Buena Esperanza y las Azores, ante de volver a la localidad gaditana.

"Me hubiese encantado (haber nacido en el siglo XV), por supuesto que sí, esa sensación de ir a por lo desconocido me parece increíble. Salvando las distancias y las diferencias, en mis retos deportivos siempre intento ir, desde hace ya muchos años, a por cosas nuevas", señaló Alex Pella en una entrevista a Europa Press.

El catalán reconoce que en su casa siempre hubo "el espíritu del mar". "Soy el segundo de cuatro hermanos y los cuatro hemos hecho de los barcos a vela y del mar nuestra vida", remarcó el regatista que empezó a conocer "estas grandes aventuras" oceánicas "en la adolescencia y en los libros que hay en casa que cuentan estas primeras grandes regatas oceánicas en solitario y estos grandes desafíos que al final son desafíos planetarios". "Me encantó entender cómo estos marinos se acoplaban al medio con sus barcos y se lanzaban a por esto", añadió.

Por ello, a Pella le sigue "encantando hacer estos retos y estas regatas que van de un sitio a otro y en los que hay una historia entre medio, sea de una ruta comercial o de ese propio evento". Su experiencia le avala desde que empezase, "con éxito", en el inicio del siglo XXI, a hacer vela oceánica, siendo la Mini Transat "el principio de todo esto".

"A partir de ahí me dije que había que seguir creciendo y hacer siempre cosas nuevas, ese ha sido mi uno de mis secretos, ir a por cosas nuevas porque la curva de aprendizaje es muy grande. Todo es un poco la inquietud de hacer los retos, de cuando acaba uno, buscar otro, y de hecho, este 'Desafío Victoria' viene porque he llegado a un punto que me quedo sin retos nuevos y también me pasaba que cuando iba por la calle la gente me decía ¿Y ahora qué vas a hacer?", relató.

Pero aunque no tiene "obligación de hacer nada", en el 2019 se dio cuenta de que el récord de hacer la vuelta al mundo hacia el Oeste "no tiene valor deportivo como el rápido", hacia el Este, un Trofeo Julio Verne que ya había realizado con récord en 2017 (40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos).

Por este motivo, sabía que había que hacer algo, con el añadido de poder hacerlo "desde casa" y como homenaje a Juan Sebastián Elcano, que da nombre a este trofeo, y que "es un gran desconocido tanto del público español como internacional". "No se conoce fuera, se le conoce por el buque escuela de la Armada, pero no se conoce tanto ese viaje y sobre todo las consecuencias que tuvo ese viaje para la historia de la Humanidad", admite.

LA DIFICULTAD DEL PASO POR EL CABO DE HORNOS

Su estimación para esta vuelta al mundo es de "100 días", una veintena menos que la anterior marca de Jean Luc Van den Heede en 2004. "Es difícil porque hay muchos imprevistos de entrada meteorológicos, con los pasos que hay por Sudamérica, norte de Australia y el sur de África, en el que hay ciertas incertidumbres sobre en cuánto tiempo vas a poder pasarlos. El 80 por ciento de este reto es preparación y eso lo podemos prever ahora, pero luego están las averías por impactos con objetos flotantes o animales, y eso es muy difícil de prever", advierte.

Y en esta ruta está el siempre complicado paso por el Cabo de Hornos, "no sólo por la leyenda sino porque esa leyenda es verdad". Pella detalla la dificultad que supone pasar por el "pequeño espacio" que es el Estrecho de Drake, que "encima se junta con la presencia de la cordillera de los Andes, que es una pared, con lo cual el viento rebota ahí y se acelera". "El paso es muy complicado incluso con viento a favor, con viento en contra no se pasa", avisa.

"Sólo se puede hacer esto en el verano austral por la remontada del hielo y aún así hay que escoger muy bien para hacerlo contra esa ventana para poder pasar porque si no, no se pasa. Este es uno de los retos o una de las motivaciones, y aunque parezca raro, es una cosa novedosa para mí. Siempre que he hecho retos, miras las mejores trayectorias siempre para intentar ir más rápido, pero es raro que el elemento te pare, pero aquí hay que parar porque si no rompemos el barco o nos tienen que sacar. Aquí lo bonito es que hay un momento que el elemento natural estás enfrentado a él y puede pararte", remarcó el catalán.

Para este desafío ha elegido un MaxiCat, antiguo 'Club Med' y bautizado como 'Victoria', "un gran multicasco oceánico, con historia y pedigrí", de 33 metros de eslora, 17 de manga y 41 de palo. "Barcos de estos no hay tantos. Tiene 25 años de historia, que esto es superchulo, hemos recuperado un barco que estaba en abandono para un récord de vuelta al mundo homologado", apuntó.

"También tiene una historia peculiar porque lo recuperó un jeque catarí para divertirse y lo cargaron de mucho peso, lujo y confort. Entre que no lo usaron y que no está adaptado a nuestro reto, llevamos prácticamente ocho meses recuperándolo para este nuevo récord", explicó el catalán.

"PLANETA SÓLO HAY UNO"

Junto a él, llevará a tres navegantes más, el francés Lalou Roucayrol y los españoles Alejandro Cantero y Alberto Muñoz, con los que vivirá una especie de 'Gran Hermano' marítimo, cuya convivencia sabrá llevar "por la experiencia". "Esta vez he escogido a tripulación y creo que sé cómo tiene que funcionar, digo que creo porque lo veremos cuando vuelva", manifestó con una sonrisa. "La gente que venga por el reto tiene que ser entusiasta, pero bastante calmada, respetuosa y educada, con esta mezcla conseguiremos entendernos todos con un objetivo común", confesó.

Este 'Desafío Victoria' cuenta en total con "cuatro hitos", que empezarán "en primavera" por el récord de la Vuelta a Menorca y "ligado al proyecto de hacer la isla autosuficiente" y además es "cerca de casa y con gran acogida allí", y luego, "el 15 de julio", buscarán el récord de la Vuelta a España entre Bilbao y Barcelona, que les hace "mucha ilusión porque es una ruta que no es una muy conocida pero con un valor bestial e incluso a nivel de navegación es superinteresante", indicó. Y para acabar antes de la vuelta al mundo, "a partir del 1 de noviembre", quieren hacer el récord de la Vuelta del Descubrimiento, "el viaje original de Colón entre Huelva, La Gomera y San Salvador".

Todo estos retos, además, con un mensaje sostenible porque "planeta sólo hay uno y los recursos son finitos". "El soporte de vela oceánica es perfecto. Nuestro circuito es el planeta y hay un concepto de globalización muy grande en este proyecto y del buen uso de esta globalización", explicó Pella.

"Durante todo el recorrido usamos la energía del viento para mover el barco, las olas y la corriente, y para usar nuestros equipos, tanto eléctricos como de pilotos. Incluso para el agua que consumimos, la fabricamos con una desaladora, de la cual también fabricamos la energía eléctrica con paneles solares y eólicos", sentenció el catalán.